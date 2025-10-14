Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
benko
© apa

Der Anfang

Nur zwei Stunden: Deshalb lief erster Benko-Prozesstag im Eiltempo ab

14.10.25, 11:29
Teilen

Alle Beobachter waren verwundert: Nur zwei Stunden dauerte der erste Prozesstag gegen René Benko. 

Ein Tag im Eiltempo. Um 9 Uhr blickte alles nach Innsbruck, dann startete der Prozess gegen Renee Benjko, ein gefallener Immobilien-Mogul, der abgemagert und sichtlich ausgezehrt vor Gericht erschien.

Der gestrauchelte frühere Immobilien-Tycoon und Signa-Gründer René Benko hat sich am Dienstag am Landesgericht Innsbruck im Prozess wegen betrügerischer Krida nicht schuldig bekannt. Darüber hinaus wollte er keine Fragen beantworten, griff aber die Staatsanwaltschaft an und warf ihr "Zynismus" vor.

Alle Bilder: Benko vor Gericht

  • benko 1/29
    fdsfgwawa.JPG
  • benko 2/29
    benko
  • benko 3/29
    benko
  • benko 4/29
    benko
  • benko 5/29
    benko
  • benko 6/29
    benko
  • benko 7/29
    benko
  • benko 8/29
    ABD_20251014_ABD0028.HR
  • benko 9/29
    benko
  • benko 10/29
    benko
  • benko 11/29
    benko
  • benko 12/29
    benko
  • benko 13/29
    benko
  • benko 14/29
    ABD_20251014_ABD0027.HR
  • benko 15/29
    ABD_20251014_ABD0031.HR
  • benko 16/29
    cagfdsfrafsdtadgfd.JPG
  • benko 17/29
    ABD_20251014_ABD0030.HR
  • benko 18/29
    ABD_20251014_ABD0035.HR
  • benko 19/29
    ABD_20251014_ABD0039.HR
  • benko 20/29
    ABD_20251014_ABD0029.HR
  • benko 21/29
    ABD_20251014_ABD0034.HR
  • benko 22/29
    ABD_20251014_ABD0036.HR
  • benko 23/29
    zuetrzfsetfus.JPG
  • benko 24/29
    ABD_20251014_ABD0037.HR
  • benko 25/29
    Benko-Prozess_LIVE2
  • benko 26/29
    Benko_Gericht
  • benko 27/29
    dasfdrhz.JPG
  • benko 28/29
    ABD_20251014_ABD0038.HR
  • benko 29/29
    benko

© apa

© apa

© apa

© apa

© apa

© apa

© apa

© apa

© apa

© apa

© apa

© apa

© apa

© apa

© apa

© apa

© apa

© apa

© apa

© apa

© apa

© apa

© apa

© apa

© oe24

© apa

© apa

© apa

Die Verhandlung wurde daraufhin für Dienstag beendet, weil die Befragung eines beantragten Zeugen dann doch nicht möglich war. Der Prozess wird am Mittwoch fortgesetzt. Der angeklagte Benko verwies zu Beginn seiner Einvernahme vor Richterin Andrea Wegscheider auf eine vergangene Woche eingebrachte Gegenäußerung.

 "An Zynismus nicht zu überbieten"  

Dort habe er mit seinen Verteidigern "alles akribisch und im Detail ausgearbeitet". Auch wenn er keine weiteren Fragen beantworten wollte, merkte er jedoch an, dass für ihn die Ausführungen der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) "an Zynismus nicht zu überbieten" seien. Die "Unterstellungen" seien schlichtweg falsch. Das Haus auf der Hungerburg sei schließlich "nachweislich bewohnbar" gewesen. Verteidiger Norbert Wess beantragte zur Untermauerung dieser Aussagen zudem noch einen Zeugen für Mittwoch.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden