Heute steht René Benko vor der Richterin

Geschenk für die Mutter, Miete für Haus: Darum geht es

Innsbruck. Mega-Andrang im Gerichtssaal. Seit neun Monaten sitzt René Benko in U-Haft, heute startet in seiner Heimatstadt Innsbruck der erste öffentliche Prozess gegen den gefallenen Signa-Gründer – oe24 ist live dabei, sowie hunderte Journalisten aus aller Welt. Benko drohen bis zu zehn Jahren Haft, die Schadenssumme ist beim 1. Prozess vergleichsweise klein (660.000 Euro), möglicherweise steht morgen schon das Urteil, heute startet der Prozess.

Große Schenkung an die Mutter

Anklage. Im aktuellen Prozess wirft ihm die WKStA auf 14 Seiten Anklageschrift vor, bei seiner Insolvenz als Einzelunternehmer Vermögenswerte verschleiert und somit Gläubiger geschädigt zu haben. Es geht zum um eine hohe Mietvorauszahlung für die „privatere“ Familienvilla auf der Hungerburg in Innsbruck. Der zweite Vorwurf: Benko hat von seiner Mutter im Herbst zunächst 1,5 Millionen Euro geschenkt bekommen, 300.000 davon habe er ihr aber wieder zurückgeschenkt. Um 9 Uhr startet der Prozess.

Acht Zeugen treten im Prozess auf

Zeugenstand. Im Prozess wegen betrügerischer Krida – für Benko gilt die Unschuldsvermutung – treten acht Zeugen auf. Allen voran der ehemalige Signa-Finanzchef Manuel Pirolt (42) dürfte brisante Details enthüllen. Als langjähriger Vorstand der Laura-Privatstiftung – Benkos zentraler „Geldbunker“ – kennt er die internen Geldflüsse genau.

Mutter und Schwester im Zeugenstand

Reden sie? Auch Benkos Mutter Ingeborg (75) und seine Schwester (43) stehen auf der Zeugenliste. Die pensionierte Kindergärtnerin sorgte als mutmaßliche „Stroh-Mama“ im komplexen Finanzkonstrukt wiederholt für Schlagzeilen. Auf dem Laptop der Schwester wurden Blanko-Unterschriften der Mutter sichergestellt. Beide werden wohl von ihrem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch machen.

Weitere Schlüsselzeugen sind Signa-Holding-Chef Marcus Mühlberger (63), der sich selbst als „Unterschriftenaugust“ bezeichnete, wie News berichtete, und Chefcontroller Arthur A., der sein Wissen bereits bereitwillig mit den Ermittlern geteilt hat.

Auch Masseverwalter Andreas Grabenweger wird aussagen – er tobte, als Benko trotz Pleite mit Motorboot am Gardasee urlaubte. Diese Zeiten sind für Benko vorbei – vorerst. Sein Verteidiger Dr. Norbert Wess wird alles dafür tun, um einen Freispruch für seinen Mandanten zu erlangen.

Richterin Gnadenlos, Andrea Wegscheider, wird dann gemeinsam mit zwei Schöffen ein Urteil fällen im ersten Benko-Prozess, der wohl nicht der letzte gewesen sein wird.Alle aktuellen Infos zum Prozess finden Sie auf oe24.at und auf oe24.TV – direkt aus dem Gericht in Innsbruck.