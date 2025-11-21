Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sportdaten
Wintersport Ski Alpin - Rennkalender
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sportdaten:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Wintersport
  4. Ski Alpin
Lara Gut
© Getty

Schwer gestürzt

Karriereende? Große Sorge um Lara Gut-Behrami

21.11.25, 09:47
Teilen

Der Schweizer Superstar ist im Training schwer gestürzt. 

Große Sorge um Lara Gut-Behrami. Wie der Schweizer „Blick“ berichtet, ist die 34-Jährige beim Training in Copper Mountain (USA) schwer gestürzt. Die Rede ist von einer Gehirnerschütterung sowie einer Verletzung am Knie.

Die 34-Jährige ist auf dem Weg zurück in die Schweiz, wo eine genauere Untersuchung durchgeführt wird. Befürchtet wird ein Kreuzbandriss und ein Meniskusschaden. Sollte sich dies bestätigen, wäre es wohl Guts Karriereende. Die Schweizerin hat bereits angekündigt, dass es ihre letzte Saison ist.

Die Schweizerin soll bei schlechten Sichtverhältnissen zu nah an ein Tor herangefahren sein und blieb mit der Hand hängen. Bei einer darauffolgenden Welle ist Gut-Behrami dann gestürzt.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden