Karriereende? Große Sorge um Lara Gut-Behrami

Der Schweizer Superstar ist im Training schwer gestürzt.

Große Sorge um Lara Gut-Behrami. Wie der Schweizer „Blick“ berichtet, ist die 34-Jährige beim Training in Copper Mountain (USA) schwer gestürzt. Die Rede ist von einer Gehirnerschütterung sowie einer Verletzung am Knie.

Die 34-Jährige ist auf dem Weg zurück in die Schweiz, wo eine genauere Untersuchung durchgeführt wird. Befürchtet wird ein Kreuzbandriss und ein Meniskusschaden. Sollte sich dies bestätigen, wäre es wohl Guts Karriereende. Die Schweizerin hat bereits angekündigt, dass es ihre letzte Saison ist.

Die Schweizerin soll bei schlechten Sichtverhältnissen zu nah an ein Tor herangefahren sein und blieb mit der Hand hängen. Bei einer darauffolgenden Welle ist Gut-Behrami dann gestürzt.