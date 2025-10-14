Alles zu oe24VIP
benko
© apa

Benko

Verteidiger Wess: "Anklage ist falsch"

14.10.25, 10:30
Benko wird sich zu beiden Anklagepunkten nicht schuldig bekennen, kündigte Anwalt Norbert Wess in seinem Plädoyer an. 

Er verstehe die Anklageschrift rechtlich nicht: "Sie ist sowohl vom Sachverhalt als auch von der rechtlichen Beurteilung her schlicht falsch". Sie gehe "an den Kernthemen vorbei". 

Alle Bilder: Benko vor Gericht

  • benko 1/29
    fdsfgwawa.JPG
  • benko 2/29
    benko
  • benko 3/29
    benko
  • benko 4/29
    benko
  • benko 5/29
    benko
  • benko 6/29
    benko
  • benko 7/29
    benko
  • benko 8/29
    ABD_20251014_ABD0028.HR
  • benko 9/29
    benko
  • benko 10/29
    benko
  • benko 11/29
    benko
  • benko 12/29
    benko
  • benko 13/29
    benko
  • benko 14/29
    ABD_20251014_ABD0027.HR
  • benko 15/29
    ABD_20251014_ABD0031.HR
  • benko 16/29
    cagfdsfrafsdtadgfd.JPG
  • benko 17/29
    ABD_20251014_ABD0030.HR
  • benko 18/29
    ABD_20251014_ABD0035.HR
  • benko 19/29
    ABD_20251014_ABD0039.HR
  • benko 20/29
    ABD_20251014_ABD0029.HR
  • benko 21/29
    ABD_20251014_ABD0034.HR
  • benko 22/29
    ABD_20251014_ABD0036.HR
  • benko 23/29
    zuetrzfsetfus.JPG
  • benko 24/29
    ABD_20251014_ABD0037.HR
  • benko 25/29
    Benko-Prozess_LIVE2
  • benko 26/29
    Benko_Gericht
  • benko 27/29
    dasfdrhz.JPG
  • benko 28/29
    ABD_20251014_ABD0038.HR
  • benko 29/29
    benko

Benko-Anwalt: "Juristisch trauriger Tag" UND "Falsch, fälscher, am fälschesten"

Über Benkos Festnahme im Jänner 2025 sagt Dr. Wess, dass es ein trauriger Tag gewesen sei, auch wegen der Festnahmeanordnung. Ein "juristisch trauriger Tag".

Die Strategie der Verteidigung 

Was dort zum Vermögen stehe, sei ein Fehler. "Dem echten Stiftungsvorstand einer Stiftung ist nicht das Stiftungsvermögen zuzurechnen." Wie auch dem Geschäftsführer einer GmbH nicht das Gesellschaftsvermögen zuzurechnen sei. Das sei einfach "falsch, fälscher, am fälschesten", wie seine Tochter grammatikalisch noch nicht ganz richtig formuliere, so Dr. Wess.

