× Schwanger: Rihanna überrascht mit Babybauch bei der Met Gala 2025

Rihanna sorgte bei der Met Gala 2025 für den ultimativen Überraschungsmoment. Mit strahlendem Lächeln und unübersehbarem Babybauch verkündete sie, dass sie ihr drittes Kind mit Partner A$AP Rocky erwartet.

Wenn jemand weiß, wie man Schwangerschaften verkündet, dann Rihanna. 2022 präsentierte sie stolz ihren ersten Babybauch bei einem Paparazzi-Shooting in New York City. 2023 folgte der nächste Coup — die Enthüllung ihrer zweiten Schwangerschaft während der legendären Super Bowl Halbzeitshow. Nun folgt Kind Nummer drei und erneut wählt Rihanna die große Bühne für ihre süßen Baby News. Bei der Met Gala 2025 überrascht die Sängerin mit einem unübersehbaren Babybauch.

Rihanna: Glamour-Auftritt mit Babybauch

Unter dem Motto „Superfine: Tailoring Black Style“ erschienen die größten Stars in aufregenden Looks. Doch Rihanna stahl allen die Show. Die 37-Jährige ließ sich Zeit und betrat erst gegen 22 Uhr als letzte den roten Teppich – als alle anderen längst im Saal verschwunden waren.

Die Fenty-Beauty-Chefin zeigte ihren Babybauch in einem gigantischen Nadelstreifenkleid mit Mega-Kragen, schwindelerregendem Saum und riesigem Hut. Dazu funkelten über 267 Karat Bulgari-Diamanten, ein edler Thelma West-Ring und glitzernde Maria Tash-Ohrringe.

Süße Baby News

An ihrer Seite: A$AP Rocky, Co-Vorsitzender der diesjährigen Gala, der bereits früher am Abend in einem maßgeschneiderten, komplett schwarzen Look seines Labels AWGE erschien. Später zeigten sich die beiden gemeinsam – verliebt, strahlend und sichtlich glücklich. Der Rapper platzte fast vor Stolz! Auf dem roten Teppich bestätigte er offiziell die süße Nachricht: „Danke, danke, danke“, sagte er lächelnd. „Wir freuen uns riesig – und es ist schön zu sehen, dass auch alle anderen sich mit uns freuen.“

Für das Traumpaar ist es bereits das dritte gemeinsame Kind – sie sind schon Eltern von zwei Söhnen.