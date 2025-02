Bei der Preisverleihung zeigen sich die beiden sehr verliebt.

Er könnte der jüngste Oscar-Preisträger der Geschichte werden: Timothee Chalamet (29) ist für seine Rolle des Sängers Bob Dylan in "Like A Complete Unknown" dieses Jahr als bester Hauptdarsteller nominiert. Funfact: Adrien Brody (50) ist ebenfalls wieder in dieser Sparte nominiert - er war 2003 mit ebenfalls 29 Jahren der jüngste Empfänger des Preises.

Turtelei in London

Bei Chalamet läufts derzeit nicht nur beruflich Bestens: Seine Liebe zu Kylie Jenner zeigt er sein kurzem gerne in der Öffentlichkeit. Die beiden flüsterten und kuschelten und lachten am Rande der diesjährigen Verleihung der BAFTAs in London.

Beide waren elegant in schwarz gekleidet und machen einen glücklichen Eindruck.

© Getty Images

Oscar-Gewinn

Zuvor turtelten Timothee und Kylie bereits auf der Berlinale, verbrachten auch den Valentinstag gemeinsam in der deutschen Hauptstadt. Ob Chalamet bei den Oscars als Sieger hervorgehen wird? Wer weiß... bei den BAFTAs hat Brody abgeräumt.

Das sind die BAFTAs

Insgesamt 42 verschiedene Filme waren nominiert. Die BAFTA-Verleihung gilt als wichtigster Abend für die britische Filmindustrie. Zahlreiche internationale Stars, darunter Timothée Chalamet, Demi Moore, Jeff Goldblum und Pamela Anderson, zeigten sich auf dem Roten Teppich. Die glamouröse Gala wurde in der Royal Festival Hall an der Themse von Schauspieler David Tennant ("Doctor Who") moderiert.