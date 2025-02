× „Like A Complete Unknown“: 1. Blick auf den Dylan-Film

Ab 27. Februar wird Timothée Chalamet im Kino zu Bob Dylan und lässt mit "Like A Complete Unknown" sogar "The Brutalist" um den Oscar zittern. oe24 hat den Musikfilm des Jahres schon gesehen.

„Judas!“ Am 25. Juli 1965 steckte Bob Dylan beim Newport Folk Festival seine Startocaster-Gitarre an den Verstärker und löste damit ein Beben der Entrüstung aus. Jetzt zeigt das für gleich 8 Oscars nominierte Biopic "Like A Complete Unknown" mit „Dune“-Star Timothée Chalamet in der Hauptrolle die Hintergründe und Dylans Aufstieg von belächelten Bar Sänger im New Yorker Greenwich Village zum Sprachrohr einer Generation. oe24 hat den Musikfilm des Jahres, der ab 27. Februar bei uns im Kino läuft, schon vorab gesehen.

© Disney ×

© Disney

© Searchlight pictures

Timothée Chalamet (o.) spielt Bob Dylan (u.)

© Sony ×

New York City in den frühen 1960er Jahren. Robert Zimmeman (Chalamet) trampt von Minnesota nach New York um seinen Traum von Musikerdasein zu erfüllen. Er spielt am Krankenbett seines großen Idols Woody Guthrie (Scoot McNairy) vor, wird von Protest-Sänger Pete Seeger (Edward Norton) unter die Fittiche genommen, ändert seinen Namen und steigt nach Sylvie Russo (Elle Fanning) auch mit Joan Baez (Monica Barbaro) ins Bett.

© Disney ×

Romanzen mit Sylvie Russo (o.) und Joan Baez (u.)

© Disney ×



Musikalisch wird Dylan zunächst noch von Manager Albert Grossman (Dan Fogler) zu Coverversionen gezwungen, spricht aber bald mit Eigenkompositionen wie „Blowin’ in the Wind“ oder „The Times They Are a-Changin’“ einer Generation aus der Seele

Doch der Erfolg wird für den introvertierten Beat-Poet zum Teufelskreislauf: Hysterische Fans, windige Plattenbosse, die ihn auf Partys wie einen Tanzbären vorführen und riesige Ego-Probleme, die ihn nicht nur bei einem Duett-Auftritt mit Baez ausflippen lassen.

© Disney ×

Edward Norton spielt Pete Seeger (o.). Scoot McNairy als Woody Guthrie (u.)

© Disney

Dylan flüchtet in seine Musik – und in Richtung E-Gitarre („Highway 61 Revisited“), die er sich auch beim Newport Folk Festival auf Anraten des volltrunkenen Johnny Cash (Boyd Holbrook) und trotz Drohung der Organisatoren umschnallt.

© Disney ×

Johnny Cash (o.) treibt Dylan zur E-Gitarre.

© Disney ×

Der Rest ist Geschichte – und würde mindestens noch fünf weitere Filme füllen. Mit „Like A Complete Unknown“ liefert Regisseur James Mangold („Logan“) ein mitreißendes Biopic und Timothée Chalamet, der für den Soundtrack alle Dylan-Hits selbst singt, seine Reifeprüfung. Am 2. März ist er damit der einzig ernstzunehmende Oscar-Konkurrent für Adrien Brody („The Brutalist“).