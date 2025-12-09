Oasis schocken Fans: "Wir machen 2026 gar nichts. Sorry."

Liam Gallagher hat klargestellt, dass Oasis im Jahr 2026 keine Pläne verfolgen werden. Der Sänger reagierte damit auf Fan-Fragen nach neuen Konzertterminen.

Liam Gallagher stellt klar, dass Oasis im Jahr 2026 keine neuen Projekte starten. Obwohl sich die Band heuer für eine große Tour mit 41 Terminen wiedervereint hat, antwortete er auf X deutlich: "Wir machen 2026 nichts, sorry." Der Musiker betonte außerdem: "Nächstes Jahr gibt es nichts außer der WM. Es passiert nichts."

Pause nach der Comeback-Tour

Erst vor wenigen Wochen kündigte die Band eine "Phase der Reflexion" an. Auf Instagram schrieb Oasis: "Und so geschah es. Die 'zerstörerischste popkulturelle Kraft der jüngeren britischen Geschichte' hat ihren Weg in die Herzen und Köpfe einer neuen Generation gefunden … Es folgt nun eine Pause für eine Phase der Reflexion."

Spekulationen über weitere Projekte

Trotz der klaren Worte Gallaghers prüft die Band laut Berichten Optionen für ein Greatest-Hits-Album oder zukünftige Shows. Ein Insider wird zitiert, dass Noel und Liam eine lange Pause bräuchten, um das Ausmaß der Tour zu verarbeiten. Die Rückkehr auf die Bühne sei für die Bandmitglieder "phänomenal" gewesen. Die Nachfrage für neue Projekte sei jedenfalls vorhanden.

Angebote für Großevents

Laut der Quelle soll Oasis zudem Anfragen für Auftritte in der Sphere in Las Vegas, beim Coachella-Festival und beim Festival Benicàssim erhalten haben.