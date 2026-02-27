Liebes-Outing: Otto Waalkes & Claudia Effenberg waren einst ein Paar

Der Comdian überrascht mit einer Aussage über die Spielerfrau: "Wir waren so verliebt. Wir planten sogar, zu heiraten und viele kleine Ottis zu zeugen", gesteht er.

Es ist eine Nachricht, die wie ein Paukenschlag durch die deutschsprachige Medienlandschaft hallt und selbst hartgesottene Society-Kenner in Erstaunen versetzt: Komiker-Urgestein Otto Waalkes enthüllte nun Details über eine Liaison, die viele bereits vergessen oder als bloßes Gerücht abgetan hatten. Claudia Effenberg war einst die Frau an der Seite des ostfriesischen Kult-Blödelbarden. „Ja, ich habe mal mit ihr gerüsselt. Es war 1986 und wir waren so verliebt“, gestand der Publikumsliebling gegenüber der „Bild“-Zeitung und ließ damit eine wahre Bombe platzen.

Von Cocktails und Heiratsplänen: Eine Liebe im München der 80er

Der Ursprung dieser ungewöhnlichen Verbindung liegt in einer zufälligen Begegnung in einer Münchner Diskothek. Claudia, damals ein international gefragtes Model von erst 21 Jahren, soll den bereits 38-jährigen Otto mit rauchiger Stimme angesprochen haben: „Bist du Otto?“. Die Antwort des Komikers fiel gewohnt schlagfertig aus: „Kommt drauf an“. Nach unzähligen gemeinsamen Cocktails funkte es gewaltig. Die Gefühle gingen damals offenbar so tief, dass das Paar sogar den nächsten großen Schritt in Erwägung zog: „Wir planten sogar, zu heiraten und viele kleine Ottis zu zeugen“, erinnert sich Waalkes schmunzelnd.

Wenn Terminkalender das Schicksal besiegeln

Trotz der großen Leidenschaft war der Romanze kein dauerhaftes Glück im herkömmlichen Sinne vergönnt. Die dichten Terminkalender der beiden Stars ließen sich schlichtweg nicht miteinander vereinbaren. Doch anstatt im Groll auseinanderzugehen, wandelte sich die feurige Liebe in eine tiefe, platonische Verbundenheit. Eine Freundschaft, die laut Waalkes bis zum heutigen Tage Bestand hat.

Getrennte Wege zum dauerhaften Glück

Das Leben führte die beiden Protagonisten schließlich in unterschiedliche Richtungen: Claudia Effenberg fand ihre große Liebe später in Fußball-Star Stefan Effenberg, mit dem sie bis heute glücklich verheiratet ist. Auch Otto ging den Bund der Ehe ein, doch nach der Scheidung von Eva Hassmann im Jahr 2012 gilt der Comedian offiziell als Single.

© Getty

Dieses späte Auffrischen der alten Liebesgeschichte wirft ein völlig neues, charmantes Licht auf zwei der bekanntesten Gesichter der Unterhaltungsbranche und beweist einmal mehr, dass das Leben oft die skurrilsten und zugleich schönsten Geschichten schreibt.