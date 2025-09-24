Claudia und Stefan Effenberg: SO schön war ihre dritte Hochzeit

Vor 21 Jahren standen die beiden das erste Mal vor dem Traualtar - diesmal war alles so, wie Claudia es sich damals gewünscht habe. Und das zu ihrem runden Geburts

Anstatt zu einer großen Feier mit Familie und Freunden zu laden, hat sich Claudia Effenberg zu ihrem runden Geburtstag vergangenen Samstag (20. September) etwas ganz Besonderes geschenkt: Sie sagte noch einmal „Ja“ – und zwar zu ihrem Mann Stefan. Ganz ohne Gäste und fernab von Blitzlichtgewitter besiegelte das Paar seine Liebe im Hamburger Hotel „Tortue“. Klingt romantisch? Ist es auch.

Die Moderatorin und der frühere Fußballprofi sind seit über 20 Jahren verheiratet. Bereits 2004 traten sie ein erstes Mal vor den Traualtar – damals spontan am Strand von Sanibel Island in Florida. Fünf Jahre später folgte dort die zweite Zeremonie, diesmal im weißen Kleid, aber ebenfalls ohne großen Pomp. Nun also die dritte Trauung, bewusst in noch kleinerem Rahmen.





Dritte Hochzeit war perfekt

Im Gespräch mit BUNTE schwärmte die Jubilarin: „Es war einer der schönsten Tage meines Lebens – und auch einer der schönsten Geburtstage, die ich je hatte.“ Noch sichtlich bewegt erzählt sie, wie sehr sie dieser Moment berührt habe: „Es war alles so verrückt, so emotional und so wunderschön. Endlich einmal so, wie ich es mir immer gewünscht habe.“