Sophia Thomalla: SO sieht sie nicht mehr aus & 1. Posting nach Krisengerüchten

Die Schauspielerin und Moderatorin sorgt auf Instagram für viel Furore. Für den ein oder anderen Follower ist es "noch ungewohnt".

Sophia Thomalla zeigt sich von ihrer helleren Seite – und sorgt damit für viel Aufsehen im Netz. Die 35-jährige Moderatorin und Schauspielerin hat sich von ihrem gewohnten dunklen Blond verabschiedet und trägt nun eine deutlich hellere, fast platinblonde Mähne. Der neue Look schlägt auf Instagram ein wie eine Bombe.

"Jemand hat einmal gesagt, dass ich mit blonden Haaren 10 Jahre jünger aussehe, also habe ich mich für eine noch hellere Blondnuance entschieden", schreibt Thomalla in ihrer Caption – auf Englisch – zu einem aktuellen Foto, das sie ihren rund 1,4 Millionen Followern präsentiert. Die Resonanz? Überwältigend.

Nicht nur Fans zeigen sich begeistert, auch zahlreiche Promi-Freunde und Kolleginnen lassen Komplimente da. Ihr Partner, Tennisstar Alexander Zverev (28), hinterlässt ein Like. Unterstützung kommt auch von Evelyn Burdecki, Claudia Effenberg und „Let’s Dance“-Stars. Moderatorin Janin Ullmann kommentiert mit Flammen-Emojis, Laura Karasek meint schlicht: „Hot in everything.“ Die Fans sind sich nicht ganz einig: Während die einen jubeln, schreiben die anderen, dass es "noch ungewohnt" sei.

Bald noch im alten Look im TV

Auf dem Bildschirm wird Sophia Thomalla allerdings noch ein letztes Mal mit ihrer alten Frisur zu sehen sein – in der neuen Staffel von Are You The One? Realitystars in Love auf RTL+. Dort führt sie wieder durch das Chaos der Liebessuche prominenter Reality-Persönlichkeiten. In der sechsten Staffel mit dabei: Jimi Blue Ochsenknecht (33). Die neue Staffel startet am 13. August – neue Folgen gibt’s immer mittwochs auf RTL+. Bis dahin dürfen sich die Fans an ihrem frischen Blond-Look auf Instagram erfreuen.