Nach Liebeskrise: Nächster Rückschlag für Alexander Zverev (28)

Für den deutschen Tennis-Olympiasieger läuft es gerade überhaupt nicht.

Mehrere Sessions hatte Alexander Zverev in der berühmten Nadal-Akademie auf Mallorca trainiert, eng mit Toni, dem Onkel von Rafa Nadal, zusammengearbeitet. Doch jetzt der Dämpfer: Keine langfristige Zusammenarbeit! Warum? Laut Sport Bild ist Nadal bereits mit der Leitung der Akademie, Vorträgen und seinem Job als Turnierdirektor in Mallorca komplett ausgelastet. Für das harte Leben als Vollzeit-Coach eines Topspielers fehle ihm schlicht die Zeit. Ein Rückschlag für Zverev – mitten in der Vorbereitung!

Papa bleibt der einzige Coach

Damit bleibt Vater Alexander weiterhin der einzige Trainer an seiner Seite. Seit zwei Jahren schon coacht er seinen Sohn alleine. Zverevs Versuche mit Star-Trainern wie Juan Carlos Ferrero, Ivan Lendl, Sergi Bruguera oder David Ferrer? Allesamt gescheitert! Zverev hat Mallorca inzwischen verlassen, fliegt direkt weiter nach Kanada: Dort startet am 27. Juli das Masters-Turnier in Toronto. Immerhin: Ex-Wimbledon-Sieger Boris Becker sieht auch Positives: „Das ist vielleicht ein ganz neuer Blickwinkel für Sascha Zverev, wie man Tennis lebt und trainiert.“

Und privat? Krise mit Sophia?

Noch brisanter: Hält seine Beziehung zu Sophia Thomalla (34) dieser Druckphase stand? Die Moderatorin zeigte sich bislang stets loyal, stellte sogar eigene Karriereprojekte zurück, um Zverev nah zu sein. Doch seine jüngste Aussage („Ich brauche vielleicht eine Therapie“) nach dem Blitz-Aus in Wimbledon wirft Fragen auf: Wie viel Einsamkeit verkraftet eine Liebe – selbst unter Menschen im grellen Rampenlicht?