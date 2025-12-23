Alles zu oe24VIP
Messi Schwester
Hochzeit verschoben

Unfall-Drama um Lionel Messis Schwester

23.12.25, 10:22
Die 32-Jährige wollte in wenigen Tagen heiraten. 

Ein tragischer Unfall erschüttert die Familie von Lionel Messi kurz vor Weihnachten. Seine Schwester María Sol Messi war in einen schweren Autounfall verwickelt und musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Der Unfall ereignete sich in Miami, während María Sol mit ihrer Geländewagen unterwegs war. Laut Angaben von Familienmitgliedern und Medienberichten soll sie sich am Steuer plötzlich unwohl gefühlt und die Kontrolle über das Fahrzeug verloren haben, woraufhin sie gegen eine Wand prallte.

Hochzeit verschoben

Bei dem Aufprall erlitt die 32-jährige mehrere Verletzungen: Unter anderem zog sie sich Frakturen von zwei Wirbeln, eine gebrochene Ferse sowie Verletzungen an Handgelenk und Brandverletzungen zu. Trotz der Schwere der Verletzungen wurde sie medizinisch versorgt und gilt inzwischen als außer Lebensgefahr, berichten argentinische Medien.

Die Folgen des Unfalls betreffen auch private Pläne der Familie: María Sol sollte am 3. Januar in Rosario ihre Hochzeit mit Julián “Tuli” Arellano feiern, einem Trainer aus dem Umfeld des US-Clubs Inter Miami, bei dem Lionel Messi aktiv ist. Diese Feier wurde nun aufgrund ihrer Verletzungen auf unbestimmte Zeit verschoben, wie aus Familienkreisen verlautete

