Glasner reagiert auf Entlassungs-Gerücht: "Bin nicht gut genug"

Für Oliver Glasner läuft es seit längerem alles andere als rosig. Das Kristall zwischen Palace und ihm scheint zerbrochen. Auf Schmähgesänge der eigenen Fans am Donnerstag ("Du wirst morgen gefeuert") folgte am Freitag tatsächlich eine Krisensitzung im Verein - auch Glasner meldete sich zu Wort.

Nur ein Sieg seit dem 11. Dezember, von diesen 15 Spielen gingen gleich acht verloren. In der Zwischenzeit wurde Kapitän Marc Guehi zu Manchester City verkauft, Glasner deutete mehrfach seinen Abschied an und gab diesen offiziell mit Saisonende bekannt.

Nur zeigte die Leistungskurve auch danach nie nach oben, weshalb es immer wahrscheinlicher wirkt, dass der 51-Jährige nicht bis zum Schluss dabei sein wird. Beim 1:1 bei Zrinjski Mostar im Play-off der Conference League - in das man auch nur musste, weil man an zwei der letzten drei Spieltage nicht gewinnen konnte - stand schlussendlich ein enttäuschendes 1:1 zu Buche.

Krisensitzung überlebt?

Dieser Enttäuschung machten die Fans auch umgehend Luft. "Du wirst morgen gefeuert" ("You are getting sacked in the morning") und "Wir wollen Glasner raus" ("We want Glasner out") wurden skandiert. Am Freitag dann der nächste Tiefschlag für den gebürtigen Salzburger: die Verantwortlichen beraumten eine Krisensitzung ein, so berichtet von Fabrizio Romano.

Glasners wackelnder Trainer-Stuhl befindet sich in einem regelrechten Erdbeben. Doch eine umgehende Entscheidung wurde nicht getroffen, eine offizielle Verkündung zur Trennung mit dem FA-Cup-Siegertrainer gab es nicht.

Am Sonntag wartet mit Wolverhampton das Tabellenschlusslicht in der Premier League auf die Eagles, allerdings mit einem 2:2 gegen Leader Arsenal unter der Woche im Gepäck. Sollte auch hier kein Dreipunkter eingefahren werden, könnte das Meeting im Selhurst Park am Montag eine schnellere Entscheidung zur Folge haben.

Glasner: "Bin nicht gut genug"

Glasner selbst meldete sich beid er Pressekonferenz vor dem Spiel auch zu Wort. Auf die Frage, ob er denn bis Saison-Ende bei Palace bleiben wird, sagte er: "Mal schauen was die Zukunft bringt, man weiß ja nie." Ob er noch die nötige Motivation dafür mitbringen würde, meinte der 51-Jährige: "Ja. Ich denke schon, ja."

Dennoch ließ sich der 51-Jährige auch wieder zu etwas seltsameren Aussagen hinreißen. So sagte er: "Ich übernehme die Verantwortung. Ich bin nicht gut genug um die Spieler zu ersetzen, die wir verkauft haben. Ich bin nicht gut genug um mit dem Spielplan fertig zu werden."