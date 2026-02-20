Alles zu oe24VIP
Nach Biathlon-Sieg: Neuer Gold-Rekord bei Olympia
© APA/AFP/FRANCK FIFE

Winterspiele

Nach Biathlon-Sieg: Neuer Gold-Rekord bei Olympia

20.02.26, 16:06
Johannes Dale-Skjevdal hat den letzten Olympia-Bewerb der Biathlon-Männer in Antholz gewonnen und Norwegen zu einem neuen Rekord verholfen.

Der 28-Jährige war am Freitag im Massenstart über 15 km am Schießstand fehlerfrei und siegte 10,5 Sekunden vor seinem Landsmann Sturla Holm Laegreid und dem Franzosen Quentin Fillon Maillet (+25,6). Mit der 17. Goldmedaille stellte Norwegen einen neuen Olympia-Rekord bei Winterspielen auf und übertraf die eigene Bestmarke von Peking 2022.

Dale-Skjevdal blieb als einziger Athlet ohne Strafrunde und holte sich sein erstes Olympia-Gold. Laegreid lief mit einem Schießfehler auf Platz zwei und verlässt Antholz mit fünf Medaillen (dreimal Silber und zweimal Bronze). Seine Medaillensammlung aufgestockt hat auch Fillon Maillet. Der Franzose gewann trotz vier Strafrunden Bronze und nach fünfmal Gold und dreimal Silber seine insgesamt neunte Olympia-Medaille.

Die Bewerbe in Antholz werden am Samstag (14.15 Uhr) mit dem Frauen-Massenstart mit Anna Andexer und Lisa Hauser abgeschlossen.

