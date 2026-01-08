Biathlon-Debakel für ÖSV-Männer! Kein Österreicher in Top 60

Die österreichischen Biathlon-Männer haben in Oberhof ein Debakel erlebt. Keiner der vier ÖSV-Athleten erreichte die Top 60 und verpasste damit die Qualifikation für die Verfolgung am Samstag.

Die österreichischen Biathlon-Männer haben in Oberhof ein Debakel erlebt. Keiner der vier ÖSV-Athleten erreichte die Top 60 im wegen schlechter Wettervorhersagen auf Donnerstag vorverlegten Sprintrennen und verpasste damit die Qualifikation für die Verfolgung am Samstag.

Gandler bei Comeback 25.

Bei den Frauen feierte Anna Gandler nach einer zuvor erlittenen Erkrankung ihr Comeback und wurde als beste ÖSV-Skijägerin 25. Lisa Hauser fehlte erkrankt. Die vier weiteren ÖSV-Athletinnen klassierten sich ab Platz 55.

© gepa

Müllauer knapp an Qualifikation gescheitert

Fabian Müllauer verpasste die Qualifikation für die Verfolgung als 65. nach drei Fehlschüssen um knapp fünf Sekunden. Routinier Simon Eder wurde nach einem Fehlschuss 73. und liegt damit deutlich hinter den Erwartungen.

Emotionaler Sieg für Giacomel

Den Sieg holte der Italiener Tommaso Giacomel nach dem plötzlichen Tod seines Freundes Sivert Bakken am Tag vor Weihnachten. Beim Überqueren der Ziellinie reckte er in Erinnerung an den Norweger den rechten Arm mit dem Trauerflor in Richtung Himmel.

© getty

Giacomel widmet Sieg seinem Freund

Giacomel gewann 13,2 Sekunden vor dem Deutschen Philipp Nawrath. "Ich habe sehr gemischte Gefühle, aber ich glaube, Sivert wäre wirklich stolz auf mich heute", meinte ein emotionaler Giacomel. Dritter wurde der Norweger Johannes Dale-Skjevdal.

Öberg siegt bei den Frauen

Bei den Frauen gewann die fehlerfreie Schwedin Elvira Öberg 21,1 Sekunden vor der Finnin Suvi Minkkinen. Die Schwedin zeigte eine souveräne Leistung auf der schwierigen Oberhof-Piste.

Enttäuschende Gesamtleistung des ÖSV

Die schwachen Platzierungen der Männer stellen einen Tiefpunkt in der laufenden Saison dar. Ohne Teilnahme an der Verfolgung verpassen die Österreicher wichtige Weltcup-Punkte und internationale Präsenz.

Die Rennen wurden wegen schlechter Wettervorhersagen auf Donnerstag vorgezogen. Die schwierigen Bedingungen in Oberhof stellten alle Athleten vor zusätzliche Herausforderungen.