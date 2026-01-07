Noel gewinnt in Madonna - Matt (12.) bester Österreicher

Clement Noel hat den Nachtslalom von Madonna di Campiglio gewonnen. Der französische Olympiasieger setzte sich im zweiten Durchgang gegen Halbzeitführer Eduard Hallberg durch. Bester ÖSV-Läufer Michael Matt auf Rang 12 – Feller out.

Clement Noel hat den Nachtslalom von Madonna di Campiglio gewonnen. Der französische Olympiasieger von 2022 verwies im zweiten Durchgang den Halbzeitführer Eduard Hallberg auf Platz zwei.

Noel dreht Halbzeitführung

Der Franzose, der nach dem ersten Lauf mit 0,23 Sekunden Rückstand auf Rang drei gelegen war, fuhr im entscheidenden Durchgang die Bestzeit. Mit einer Gesamtzeit von 1:43,05 Minuten setzte er sich am Ende durch.

Der Finne Eduard Hallberg, der nach dem ersten Durchgang noch in Führung gelegen war, musste sich mit 0,12 Sekunden Rückstand geschlagen geben.

Der Franzose Paco Rassat komplettierte das Podest mit 0,37 Sekunden Rückstand auf den Sieger.

Matt bester Österreicher

Michael Matt wurde landete als bester Österreicher mit einer Zeit von 1:43,92 Minuten auf Platz 12.

Manuel Feller, der nach dem ersten Durchgang noch als bester Österreicher auf Platz 14 gelegen und auf einen Spitzenplatz gehofft hatte, schied im zweiten Lauf aus.