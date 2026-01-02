Olympia-Schock: Katharina Liensberger schwer am Knie verletzt

Schock-Nachricht für das ÖSV-Team. Technik-Ass Katharina Liensberger hat sich im Training schwer verletzt.
Hiobsbotschaft für das österreichische Technik-Team: Katharina Liensberger kam am heutigen Vormittag beim Riesenslalom-Training in St. Michael schwer zu Sturz.
- Hirscher-Comeback: Jetzt kann's ganz schnell gehen
- Tor-Skandal, Betrug? Jetzt bricht Shiffrin ihr Schweigen
Nach der Erstversorgung vor Ort wurde die Vorarlbergerin mit dem Hubschrauber umgehend zur genaueren Abklärung in die Klinik Hochrum bei Innsbruck gebracht.
Bei einer MRT-Untersuchung wurden eine Fraktur des Schienbeinkopfs sowie ein Meniskus- und Innenbandriss im rechten Knie diagnostiziert. Die 28-jährige Technik-Spezialistin wird heute noch operiert.