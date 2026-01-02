Olympia-Schock: Katharina Liensberger schwer am Knie verletzt

Schock-Nachricht für das ÖSV-Team. Technik-Ass Katharina Liensberger hat sich im Training schwer verletzt.

Hiobsbotschaft für das österreichische Technik-Team: Katharina Liensberger kam am heutigen Vormittag beim Riesenslalom-Training in St. Michael schwer zu Sturz.

Nach der Erstversorgung vor Ort wurde die Vorarlbergerin mit dem Hubschrauber umgehend zur genaueren Abklärung in die Klinik Hochrum bei Innsbruck gebracht.

Bei einer MRT-Untersuchung wurden eine Fraktur des Schienbeinkopfs sowie ein Meniskus- und Innenbandriss im rechten Knie diagnostiziert. Die 28-jährige Technik-Spezialistin wird heute noch operiert.