Nach Olympia-Silber: Franzoso-Bruder schießt gegen Franzoni
© APA/AFP/DIMITAR DILKOFF

Verstorbenes Ski-Ass

Nach Olympia-Silber: Franzoso-Bruder schießt gegen Franzoni

20.02.26, 11:18
Teilen

Der Tod von Matteo Franzoso im September schockierte Giovanni Franzoni nachhaltig, immer wieder widmete er Erfolge seinem verstorbenen Freund. So auch bei seiner Olympia-Silbernen in der Abfahrt. Sehr zum Missfallen von dessen Bruder, der Franzoni nun online attackierte.

Der 24-Jährige bestätigte nach seinem Erfolg auch, sich ein Tattoo in Andenken an Franzoso gestochen zu haben. Kurz vor Olympia sagte er über den verstorbenen Franzoso: "Er ist wie ein älterer Bruder für mich, ich werde für den Rest meines Lebens für ihn fahren."

Nun setzte Franzosos Bruder Michele auf Instagram einen kryptischen Post ab. Darin steht: "Jemand hat behauptet, Matteos Bruder zu sein. Ich bin sein einziger Bruder. Ich war an der Beerdigung, jemand anders nicht. Das ist sehr egoistisch und respektlos."

"Sorgen nur für mehr Schmerz"

Einen Namen nennt er nicht, allerdings liegt die Vermutung zum Ski-Ass nahe. Zumindest sah das auch Franzonis Zwillingsbruder so und verteidigte diesen umgehend: "Er wollte weitermachen, um nicht so viel nachzudenken, aber vor allem, um die Ziele zu erreichen, von denen Matteo und Giovanni gemeinsam geträumt haben. Ein solches Verhalten bringt ihn nicht zurück. Er könnte auf die bestmögliche Art in Erinnerung gehalten werden. Doch Sie machen das nicht.“

Und weiter: "Es geht nicht um mediale Aufmerksamkeit. Sie sollten sich darüber freuen, was Giovanni gemacht hat. Stattdessen sorgen Sie nur für noch mehr Schmerz und Wut." Franzoni selbst meldete sich bislang nicht zu Wort.

Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

