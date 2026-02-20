Ein Sieg aus 15 Spielen: Palace-Fans fordern Glasner-Rauswurf

Für Oliver Glasner läuft es derzeit bei Crystal Palace überhaupt nicht gut. In der Conference League holte sein Team gegen Zrinjski Mostar nur ein Unentschieden. Nun ist der Geduldsfaden bei den Fans endgültig gerissen.

Oliver Glasner hat schon angekündigt, Crystal Palace im Sommer zu verlassen. Doch der Oberösterreicher könnte schon früher gefeuert werden.

In der Zwischenrunde der UEFA Conference League erlitt sein Team ein 1:1-Unentschieden gegen den bosnischen Klub Zrinjski Mostar. Damit hat Glasner nur eines aus den letzten 15 Spielen gewonnen.

"You are getting sacked in the morning"

Beim Auswärtsspiel in Bosnien sangen die Palace-Fans "You are getting sacked in the morning" (auf Deutsch: Du wirst morgen früh gefeuert) und "We want Glasner out" (Wir wollen Glasner loswerden), so die Plattform "Give Me Sport".

Das Medium fordert ebenfalls die Entlassung des Oberösterreichers. Sie raten dem Klub, den Ex-Spurs-Coach Thomas Frank als seinen Nachfolger zu holen.

Glasner enttäuscht

Gegenüber der "BBC" sagte Glasner nach dem Spiel: "Wenn du führst und das Spiel kontrollierst, kannst du ihnen nicht so einfache Chancen geben. Wir müssen heute sehr selbstkritisch sein. Wir haben das Spiel wie gegen Burnley kontrolliert, das Momentum mit einfachen Fehlern aber verloren."

Ob Glasner seinen Vertrag bei Crystal Palace erfüllen wird, bleibt weiterhin offen.