Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Olympia Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Olympia Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Tabellen
Serie A Primera Division Premier League Ligue 1 Deutsche Bundesliga
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Tabellen:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Fußball International
  5. Premier League
Glasner
© Getty

Nach Remis in Mostar

Ein Sieg aus 15 Spielen: Palace-Fans fordern Glasner-Rauswurf

20.02.26, 09:50
Teilen

Für Oliver Glasner läuft es derzeit bei Crystal Palace überhaupt nicht gut. In der Conference League holte sein Team gegen Zrinjski Mostar nur ein Unentschieden. Nun ist der Geduldsfaden bei den Fans endgültig gerissen.

Oliver Glasner hat schon angekündigt, Crystal Palace im Sommer zu verlassen. Doch der Oberösterreicher könnte schon früher gefeuert werden.

In der Zwischenrunde der UEFA Conference League erlitt sein Team ein 1:1-Unentschieden gegen den bosnischen Klub Zrinjski Mostar. Damit hat Glasner nur eines aus den letzten 15 Spielen gewonnen.

"You are getting sacked in the morning" 

Beim Auswärtsspiel in Bosnien sangen die Palace-Fans "You are getting sacked in the morning" (auf Deutsch: Du wirst morgen früh gefeuert) und "We want Glasner out" (Wir wollen Glasner loswerden), so die Plattform "Give Me Sport".

Das Medium fordert ebenfalls die Entlassung des Oberösterreichers. Sie raten dem Klub, den Ex-Spurs-Coach Thomas Frank als seinen Nachfolger zu holen.

Glasner enttäuscht

Gegenüber der "BBC" sagte Glasner nach dem Spiel: "Wenn du führst und das Spiel kontrollierst, kannst du ihnen nicht so einfache Chancen geben. Wir müssen heute sehr selbstkritisch sein. Wir haben das Spiel wie gegen Burnley kontrolliert, das Momentum mit einfachen Fehlern aber verloren."

Ob Glasner seinen Vertrag bei Crystal Palace erfüllen wird, bleibt weiterhin offen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen