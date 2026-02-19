Alles zu oe24VIP
Glasner
© Getty

Europa-Cup

Glasner-Dämpfer! Crystal Palace patzt beim 1:1 in Mostar

19.02.26, 20:52
Österreich-Export Oliver Glasner hat den vorzeitigen Einzug ins Achtelfinale der Conference League verpasst. Nach einem matten Remis bei Zrinjski Mostar muss Crystal Palace nun zu Hause zittern.

Oliver Glasner ist mit seinem Klub Crystal Palace erst auf halbem Wege, das Achtelfinale der Fußball-Conference-League zu erreichen. Am Donnerstag kamen die Eagles im K.o.-Phasen-Play-off-Hinspiel beim bosnischen Vertreter Zrinjski Mostar über ein 1:1 nicht hinaus. Damit müssen die Engländer in der Rückpartie am kommenden Donnerstag in London alles klar machen, um das Weiterkommen in diesem Wettbewerb zu sichern.

Führung kurz vor der Pause

Ismaila Sarr (44.) brachte die glanzlosen Engländer kurz vor dem Halbzeitpfiff in Führung. Doch der Vorsprung gab dem Team des österreichischen Trainers nicht die nötige Sicherheit. Der Ausgleich durch Karlo Abramovic (55.) kurz nach dem Seitenwechsel lässt Mostar nun für das Rückspiel hoffen und sorgt für enttäuschte Gesichter im Lager der Glasner-Elf.

Debakel für Fenerbahce und Zagreb

Während Palace zumindest ein Unentschieden rettete, steht Fenerbahce Istanbul in der Europa League vor dem kompletten Aus. Die Türken unterlagen zu Hause gegen Nottingham Forest deutlich mit 0:3. Auch Dinamo Zagreb steht mit dem Rücken zur Wand: Nach einer 1:3-Heimniederlage gegen den KRC Genk, bei dem der österreichische Torhüter Tobias Lawal im Einsatz war, ist die Ausgangslage für das Rückspiel denkbar schlecht.

Niederlagen für Bergen und Saloniki

Ähnlich düster sieht es für Brann Bergen aus, die sich Bologna mit 0:1 geschlagen geben mussten. Auch PAOK Saloniki kassierte eine bittere Heimniederlage und unterlag Celta Vigo mit 1:2. Für Oliver Glasner und seine Mannschaft bedeutet das Resultat aus Mostar nun maximalen Druck für das Heimspiel in der kommenden Woche, um die K.o.-Phase erfolgreich zu überstehen.

