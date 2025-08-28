Glasner schreibt nach Zitter-Partie Geschichte

Oliver Glasners Crystal Palace hat die Ligaphase der Fußball-Conference-League erreicht.

Dem englischen FA-Cup-Sieger reichte am Donnerstag beim norwegischen Club Fredrikstad FK im Play-off-Rückspiel mit einer überschaubaren Leistung ein 0:0, nachdem das Londoner Team die erste Partie 1:0 gewonnen hatte.

Damit führte der österreichische Trainer den Traditionsverein erstmals in den einen europäischen Hauptbewerb. Palace wäre eigentlich wegen des Cup-Erfolgs für die Europa League qualifiziert gewesen, wurde aber von der UEFA wegen der Club-Besitzerverhältnisse herabgestuft.

Der europäische Verband argumentierte diese Entscheidung damit, dass mit dem US-Unternehmer John Textor der Mehrheitseigentümer von Olympique Lyon zum Stichtag am 1. März auch signifikante Anteile am englischen Club gehalten habe. Mittlerweile hat Textor diese verkauft.