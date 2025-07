Crystal Palace in Conference League statt Europa League

Crystal Palace muss in der kommenden Saison in der Conference League anstatt der Europa League antreten. Die UEFA begründete die Entscheidung mit den gemeinsamen Eigentümerstrukturen bei Olympique Lyon. Trainer Oliver Glasners Team kann beim CAS Einspruch einlegen.

Die UEFA hat Crystal Palace aufgrund der "Multi-Club Ownership"-Regeln in die Conference League verwiesen. Hintergrund ist die Beteiligung von "Eagle Football Group" an beiden Clubs. Da Lyon in der Ligue 1 besser platziert war (6.) als Palace in der Premier League (12.), erhalten die Franzosen den Europa-League-Startplatz.

Europa-League-Premiere verschoben

Für Oliver Glasners Crystal Palace wäre es die erste Europa-League-Teilnahme. Palace hatte sich durch den FA-Cup-Sieg erstmals in der Clubgeschichte für einen internationalen Startplatz qualifiziert. Die "Eagles" starten voraussichtlich bereits im August in die Conference-League-Play-offs.

Nottingham Forest profitiert

Durch die Entscheidung rückt Nottingham Forest von der Conference League in die Europa League auf. Lyon war ursprünglich wegen finanzieller Probleme zwangsabgestiegen, was später revidiert wurde - was nun Palace die Europa-League-Teilnahme kostete.