Manuel Ortlechner Jürgen Werner
© GEPA

Austria-Farce: Ortlechner vor Rückkehr als Sport-Boss

02.01.26, 23:30
Bei der Wiener Austria, wird es Montag spannend.

Falls im AG-Aufsichtsrat die fünf Vertreter des Klubs um Präsident Kurt Gollowitzer und Finanz-Vorstand Harald Zagiczek den von den WTF-Investoren um den ehemaligen Sportvorstand Jürgen Werner vorgeschlagenen Berliner Tomas Zorn als seinen Nachfolger ablehnen, wie es erwartet wird. Dann kann WTF einen anderen Kandidaten nennen, den der Klub laut Vertrag nicht ablehnen kann.

Auch wenn er Manuel Ortlechner heißt, den Zagiczek im Oktober als Sportchef entlassen hatte, um Michael Wagner einzusetzen. Mit Ortlechner als Chef von Wagner wäre ein violettes „Kabarett“ perfekt. Der Hintergrund: Zagiczek möchte ohne Sportvorstand in der Wintertransferzeit freie Hand haben, verkaufen, wen er will.

Wagner wird kein Hindernis sein. Ruhig gelang es hingegen Red Bull Salzburg, den Deutschen Marcus Mann als Sport-Geschäftsführer zu installieren. Das erste Highlight des Winterkönigs im neuen Jahr wird am Dreikönigstag das Gastspiel von Bayern München mit Ex-Salzburger Konni Laimer. 26.000 Karten sind verkauft.

