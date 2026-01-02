Alles zu oe24VIP
Jetzt wird's ernst: Topklub finalisiert Schlager-Transfer
© getty

Winterwechsel

Jetzt wird's ernst: Topklub finalisiert Schlager-Transfer

02.01.26, 10:34
Teilen

Der Vertrag von Xaver Schlager bei RB Leipzig läuft im Sommer aus, bislang konnten sich der ÖFB-Teamspieler und sein Verein auf keine Verlängerung einigen. Deswegen macht ein Topklub nun ernst bei einem Winter-Transfer.

2022 kam Xaver Schlager für 12 Millionen Euro vom VfL Wolfsburg zu den Leipzigern und absolvierte bislang 92 Spiele. Abseits von Verletzungen ist der 28-Jährige in der Zentrale gesetzt, dementsprechend möchte der Verein sein Arbeitspapier auch verlängern.

Schlager selbst zögert aber und bei den Interessenten, die aktuell kursieren, ist das auch verständlich. Denn wie die "Corriere dello Sport" berichtet, legt Juventus Turin bei der Verpflichtung nun einen Zahn zu.

Mit Schlager zum Titel-Angriff

Neo-Coach Luciano Spalletti wünscht sich Verstärkungen für sein Team, das aktuell auf dem 5. Platz in der Serie A liegt, mit vier Punkten Rückstand auf den (ständig wechselnden) Tabellenführer. Aktuell ist das der große Konkurrent Inter Mailand.

Schlagers Pferdelunge würde dem Team gut zu Gesicht stehen, daher soll der Transfer noch im Jänner finalisiert werden. Es ist aber nicht bekannt, ob Leipzig ihren Stammspieler nicht lieber ablösefrei im Sommer ziehen lässt, statt ihn mitten in der Saison zu verlieren.

