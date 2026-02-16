"Beschämend für Olympia!" - ORF bei Skisprung-Skandal außer sich

Der Super-Team-Bewerb der Skispringer war im vollen Flow, als urplötzlich Frau Holle die Kontrolle übernahm. Starker Schneefall, Wind aus allen Richtungen und Olympia-Entscheidungsträger, die nicht reagierten.

Sehr zum Unverständnis von ORF-Kommentator Michael Roscher und Experte Andreas Goldberger. "Beschämend! Beschämend für Olympia", fluchte vor allem Roscher. "Allein, dass man den Führenden, der hier im Gold springt, so lange im Schnee sitzen lässt, das ist eine Gemeinheit", führte Roscher weiter aus.

© APA/EXPA/ JFK

Die Athleten wurden auf der Seite der Schanze sich selbst überlassen, bedeckt von Schnee und eisiger Kälte. Es wurde keine Pause verkündet, aber auch lange nicht abgebrochen.

Jan Hörl, der zu dem Zeitpunkt unten auf den Sprung von ÖSV-Kollege Stefan Embacher wartete, meinte im Sieger-Interview, dass seine Zehen bereits eingefroren sind. Die Goldmedaille war den Österreichern damit erst recht sicher, denn der dritte Druchgang wurde abgebrochen.

Stefan Embacher meinte "es war nicht so schlimm" und am Anfang "sogar ganz cool". Als es etwas länger dauerte, war er aber doch etwas genervt. Seine Lösung? "Decke drauf und etwas die Augen zu gemacht." Also nicht gerade sehenden Auges zu Gold.

Spätestens dann beschwerte sich auch im ORF keiner mehr.