David Alaba
Spanier berichten

Konkretes Angebot: David Alaba steht vor Blitz-Wechsel

01.01.26, 07:56
Der ÖFB-Kapitän könnte schon im Jänner Real Madrid verlassen. 

David Alabas Zeit bei Real Madrid neigt sich dem Ende zu. Der Österreicher hat immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen und stand diese Saison erst 145 Minuten auf dem Platz. Der Vertrag des 33-Jährigen läuft im Sommer aus, Alaba könnte Madrid aber bereits im Winter verlassen.

Interesse aus den USA

Wie das spanische Portal fichajes.net berichtet, will Charlotte FC den ÖFB-Kapitän bereits im Jänner verpflichten. Der MLS-Klub soll dem Bericht zufolge sogar schon ein offizielles Angebot über 1,5 Millionen Euro abgegeben haben. Real ist durchaus bereit, Alaba – der nach wie vor zu den Top-Verdienern gehört – abzugeben, will aber keinen Druck auf den Spieler ausüben.

Alaba kann somit selbst entscheiden, ob er bis Sommer bei den Königlichen bleibt oder wenige Monate vor der WM einen Wechsel wagt. In der MLS könnte der ÖFB-Kapitän wichtige Einsatzminuten vor der Weltmeisterschaft sammeln.

Die Gespräche sollen in den nächsten Tagen intensiviert werden, eine Entscheidung soll im Jänner fallen. Die Meisterschaft in Nordamerika startet dann Ende Februar.

