Weihnachts-Pause: So genießen unsere ÖFB-Stars die Feiertage

An Weihnachten legt die Fußball-Welt eine Pause ein – und auch unsere ÖFB-Stars schalten kurz ab. Nach einem historischen Jahr nutzen sie die Feiertage vor allem, um neue Energie zu tanken. Denn 2026 verspricht ein noch rot-weiß-roteres Fußballjahr zu werden als 2025.

Denn erstmals seit 28 Jahren steht wieder eine Weltmeisterschaft (11. Juni bis 19. Juli) mit österreichischer Beteiligung bevor. Und die hat es gleich in sich. Mit Titelverteidiger Argentinien rund um Superstar Lionel Messi, Algerien mit Zidane-Sohn Luca im Tor sowie Jordanien verspricht die WM-Gruppenphase in Nordamerika schon jetzt Spannung pur. Umso gelegener kommt die kurze Auszeit für David Alaba & Co., die nach intensiven Wochen den Ball bewusst links liegen lassen und die besinnliche Jahreszeit im Kreise ihrer Liebsten genießen.

Dabei war alles dabei – vom Christkindlmarkt bis zum Traumstrand. Während David Alaba und Marko Arnautović die Feiertage ganz gemütlich in Wien verbrachten, inklusive Schnitzel-Einkehr beim Figlmüller und Kino-Besuch, zog es andere ÖFB-Stars in wärmere Gefilde.

Malediven bis Schönbunner-Christkindlmarkt: So feierten die ÖFB-Stars

13/13 © Instagram Strand statt Sonne! Christoph Baumgartner lässt es sich auf den Malediven gutgehen. © Instagram Stefan Posch © Instagram Der Como-Legionär mit Ehefrau Lena © Instagram ÖFB-Kapitän David Alaba und Freundin Shalimar Heppner verbrachten Weihnachten in Wien. © Instagram Was durfte natürlich nicht fehlen: Ein Schnitzel im Figlmüller... © Instagram ...Und ein Besuch am Schönbrunner Christkindlmarkt. © Instagram Nach dem Weihnachtsfest wurde den Alabas in Kitzbühel eine besondere Ehre zuteil: Sie wurden Taufpaten des Kindes von Freunden. © Instagram Auch Marko Arnautovic und Ehefrau Sarah entschieden sich heuer für Weihnachten "dahoam". © Instagram Inklusive Kino-Date. Was stand auf dem Programm? Der neue Avatar-Film. © Instagram Auch die neue Topgolf-Anlage wollte der ÖFB-Rekordtorschütze mal unter die Lupe nehmen. © Instagram Alessandro Schöpf flüchtete mit Familie ins Warme. © Instagram Bayern-Motor und Fußballer des Jahres Konrad Laimer tankt mit seiner Familie Energie im Paradies. © Instagram Patrick Wimmer und Ehefrau Sarah feierten Weihnachten zuhause in Salzburg.

Allen voran Konrad Laimer und Christoph Baumgartner. Die beiden Bundesliga-Legionäre flüchteten auf die Malediven – und das nicht ohne Grund. Sportlich blicken beide auf ein absolutes Top-Jahr zurück. Laimer hat sich beim FC Bayern als unverzichtbarer Motor im Mittelfeld etabliert und blieb mit den Münchnern in der Liga-Hinrunde ungeschlagen. Kein Wunder also, dass der deutsche Rekordmeister mit dem Salzburger verlängern will: Wie Insider Florian Plettenberg berichtet, soll Laimer bis 2029 gebunden werden. Baumgartner wiederum drückte bei RB Leipzig mächtig aufs Tempo und zählt mit wettbewerbsübergreifend zehn Treffern zu den torgefährlichsten Mittelfeldspielern der Bundesliga.

Baumi im Flitterwochen-Modus

Für Baumgartner hatte die Reise ins Paradies zudem eine ganz besondere Bedeutung. Gemeinsam mit Ehefrau Sarah waren es gleichzeitig die Flitterwochen – denn erst am 28. Dezember des Vorjahres gaben sich die beiden in Wien standesamtlich das Ja-Wort. Romantisches Detail am Rande: Das Hochzeitskleid reiste mit und wurde kurzerhand zum Strandkleid umfunktioniert.

Mehr Lust auf Schnee statt Strand hatte hingegen Stefan Posch. Der Como-Legionär genoss mit seiner kleinen Familie vor Weihnachten noch entspannte Tage im verschneiten Gstaad, ehe er die Feiertage ganz bodenständig mit Ehefrau Lena und Sohn Romeo zuhause verbrachte.

Historisches ÖFB-Jahr

Ob Luxusurlaub, Familienzeit oder Winterromantik – unsere ÖFB-Stars wissen, wie man Kraft sammelt. Und das ist auch nötig. Denn nach den Feiertagen geht der Fokus wieder voll auf den Liga-Alltag – und auf ein WM-Jahr, das ganz Österreich elektrisieren soll.