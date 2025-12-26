oe24-Voting:  Wer wird Kicker  des Jahres?

Wählen Sie jetzt ihren Lieblings-Kicker des Jahres.

Die Bühne ist bereit! Zum Jahresende beginnt wieder das große oe24-Voting, bei dem die heimischen Fußballhelden ins Rampenlicht rücken. Die Wahl zum Fußballer des Jahres ist zurück – und so spannend wie selten zuvor. Im Vorjahr jubelte Ex-Veilchen Dominik Fitz über den Titel, diesmal ist das Rennen offener denn je. Denn nicht nur die Bundesliga-Klubs mischen vorne mit, auch die ÖFB-Stars drängen mit Macht nach vorne. Nach der historischen WM-Qualifikation – der ersten seit 1998 – stehen die Nationalteam-Helden im Fokus wie lange nicht mehr.

© oe24

Gregerl & Arnie heiße Kandidaten auf Sieg

Allen voran Michael Gregoritsch, der mit seinem Goldtor Österreich auf die große WM-Bühne nach Nordamerika schoss. Doch der nächste Star lauert bereits: Marko Arnautović meldete sich mit einem Ausrufezeichen im Rennen zurück. Beim historischen 10:0-Sieg gegen San Marino krönte sich der 36-Jährige zum alleinigen Rekordtorschützen – und bringt sich damit klar in Stellung für die Krone als Fußballer des Jahres.

Rangnick, Glasner & Kühbauer mischen mit

Einen großen Anteil am Erfolg hatte Teamchef Ralf Rangnick, der bei der Wahl zum Trainer des Jahres ganz vorne mitmischt. Doch Vorsicht: Konkurrenz kommt von unserem England-Export Oliver Glasner, der mit Crystal Palace in der Premier League mächtig Eindruck hinterließ – und auch von Ex-WAC-Coach Didi Kühbauer, der nun beim LASK an der Seitenlinie steht und in der vergangenen Saison mit den „Wölfen“ bis zum Schluss um den Meistertitel spielte sowie den ÖFB-Cup gewann.

Und weil einmal nicht reicht, gibt es gleich acht Entscheidungen auf einen Schlag: Spieler, Trainer, Torhüter, Verteidiger, Mittelfeldspieler, Stürmer, Team und Spielerin des Jahres.. Jetzt auf oe24.at abstimmen, mitreden und mitfiebern!