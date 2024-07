Fantastische "Rap-Legenden" rocken am Wörthersee

Mehr als 6.000 Fans erlebten am Sonntag einen "fantastischen" Abend. Die legendären deutschen Hip-Hop-Stars, Thomas D, And.Ypsilon, Michi und Smudo heizten die Klagenfurter Ostbucht auf

Die „Fantastischen Vier“ finalisierten heute Abend die Open Air "Starnacht-Arena-Konzertserie" in der Klagenfurter Ostbucht. Nach Matakustix am 5.Juli, Howard Carpendale am 6. Juli und Andreas Gabalier am 7. Juli waren Sonntagabend Abend Thomas D, And.Ypsilon, Michi und Smudo live on stage.

Die Fantastischen Vier © ipImedia/Krivograd ×

Die Gründungsväter der deutschen Hip-Hop-Kultur sind nach 35 Jahren noch immer voller Power. Mit „MFG“, „Die Da!?!“, „Sie ist weg“ – sorgten Fanta4 für Begeisterungsstürme in der Open Air-Arena.

Die Band kam extra schon am Vormittag angereist, um Kärnten auch ein bisschen genießen zu können. Thomas D und Smudo kühlten sich mit einem Sprung in den Wörthersee ab und genossen die anschließende Bootsfahrt Richtung Bühne.

Die Fantastischen Vier © ipImedia/Krivograd ×

Die ruhmreiche Geschichte der Fantastischen Vier startete 1987. Zunächst als „The Terminal Team“, dann ab 1989 als Die Fantastischen Vier. Die Hip-Hop-Legenden verkauften Millionen von Tonträgern, füllten unzählige Hallen in Deutschland, Österreich & Schweiz und holten sich zahlreiche Awards und Platin-Auszeichnungen ab.