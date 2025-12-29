Alles zu oe24VIP
Paukenschlag: Entscheidung um neuen Rapid-Trainer gefallen
Vor Silvester

Paukenschlag: Entscheidung um neuen Rapid-Trainer gefallen

29.12.25, 09:59
Rapid will noch vor dem Jahreswechsel den neuen Trainer präsentieren. Jetzt kann es ganz schnell gehen. 

Wer übernimmt das Zepter bei den Grün-Weißen? Es wird ein Match zwischen Dänemark und Schweden - nur noch zwei Kandidaten sind in Hütteldorf im Rennen.

Sportchef Markus Katzer möchte unbedingt Johannes Hoff Thorup holen. Der 36-jährige Däne war schon zweimal zu Gesprächen in Wien. Er bringt Erfahrung als Coach von Nordsjaelland in der dänischen Liga und von Norwich City in der englischen Championship mit.

Dazu soll er als Förderer junger Spieler gelten – und attraktiven Offensiv-Fußball bevorzugen.

Plan B aus Schweden

Plan B ist laut Insidern der Schwede Henrik Rydström (49) - der Schwede trainierte Kalmar FF, IK Sirius und wurde zwischen 2022 und 2025 mit Malmö zweimal Meister und einmal Cupsieger.

Der neue Trainer soll noch vor Silvester präsentiert werden.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
