Rapid will ÖFB-Legiönär nach Österreich zurückholen

Obwohl der nächste Rapid-Trainer immer noch nicht feststeht, bastelt Sportdirektor Markus Katzer bereits am Kader für die zweite Saisonhälfte.

Nach dem fulminanten Start und den großen Titel-Hoffnungen ist Rapid nun in der großen Krise. Nach der Entlassung von Peter Stöger ging die Talfahrt unter Interims-Coach Stefan Kulovits weiter. Seit dem 2. November wartet der heimische Rekordmeister auf einen Pflichtspiel-Sieg.

Wie es nach der Winterpause weitergeht, ist noch unklar. Doch während man weiter nach einem neuen Cheftrainer sucht, treibt man hinter den Kulissen auch die Kaderplanung voran. Nun soll ein langjähriger ÖFB-Legionär die Lösung für eine der Hütteldorfer Problemzonen sein.

Allerdings handelt es sich dabei um einen Spieler, der aus der Austria-Jugend kommt und in der Bundesliga nur sechs Einsätze verbuchen konnte. Laut dem kroatischen Sportportal psk.hr soll man im Westen Wiens auf der Suche nach einem Stürmer in Kroatien fündig geworden sein.

27-jähriger ÖFB-Knipser für Rapid

Dem Bericht zufolge soll Rapid Interesse an Arnel Jakupovic haben. Der 27-jährige Stürmer steht derzeit beim NK Osijek unter Vertrag. Nach einer starken Debüt-Saison mit 10 Toren in 31 Spielen kommt er heuer nicht mehr so gut in Tritt. Nach 15 Spielen konnte der gebürtige Wiener erst zweimal treffen.

© Gepa

Nach Stationen bei Empoli, Sturm Graz, NK Domzale, NK Maribor ist der ÖFB-Legionär im Sommer 2024 für eine Ablöse von 1 Million Euro nach Osijek gezogen. Sein aktueller Marktwert liegt bei 1,3 Millionen Euro und sein Vertrag läuft noch bis Sommer 2027. Sollte man sich tatsächlich für den österreichischen Knipser entscheiden, müssten die Hütteldorfer abermals tief in die Tasche greifen.

© GEPA

Noch dazu sollen auch andere Vereine Interesse an Jakupovic, der einmal unter Ralf Rangnick in den Teamkader berufen wurde, haben. Zumindest wäre es allerdings eine rot-weiß-rote Lösung für Rapids Stürmer-Problem. Mit 21 Toren sind nur die Schlusslichter Altach, GAK und BW Linz harmloser vor dem Tor.