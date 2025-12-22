Rapid verlängert mit Youngster langfristig

Bundesligist SK Rapid hat den auslaufenden Vertrag von Außenverteidiger Furkan Demir vorzeitig um zwei Jahre bis 2028 verlängert.

Das teilten die Hütteldorfer am Montag mit. Der 21-Jährige absolvierte in der laufenden Spielzeit bisher 23 Pflichtspiele für die Grün-Weißen.

"Sein Ehrgeiz und seine Mentalität sind vorbildlich und ich bin sicher, dass er sich noch weiter verbessern kann und wird", sagte Geschäftsführer Sport Markus Katzer über das Eigengewächs.