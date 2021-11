Corona-Alarm beim DFB-Team

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat offenbar einen positiven Corona-Fall zu vermelden.

Das DFB-Team rund um Trainer Hansi Flick muss vor den WM-Qualifikationsspielen einen Dämpfer hinnehmen. Laut "Bild" gab ein Bayern-Spieler einen positiven Coronatest ab. Die Mannschaftsbesprechung am Montagabend wurde schon kurzfristig abgesagt. Das Training am Dienstag soll nicht wie geplant auf dem Trainingsplatz stattfinden, sondern individuell im Hotel.

Die Flick-Elf, die bereits für die WM in Katar qualifiziert ist, trifft am Donnerstag auf Liechtenstein, am Sonntag wartet Armenien.