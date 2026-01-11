Mit 8:1 - Bayern schießen überforderte Wolfsburger ab

Die Bayern haben daheim einen Kantersieg gegen schwache Wolfsburger gefeiert. Beim 8:1 hatten die Wölfe gegen übermächtige Bayern keine Chance.

Die Wölfe aus Wolfsburg hatten im bitter kalten München gegen den deutschen Rekordmeister nicht den Hauch einer Chance.

Este Halbzeit ausgeglichen

In der ersten Halbzeit konnten die Gäste die frühe Münchner Führung durch ein Wolfsburger Eigentor noch ausgleichen. Danach stellten die Bayern zur Halbzeit auf ein knappes 2:1.

Schützenfest zum Schluss

In der zweiten Halbzeit brachen die Wölfe dann völlig auseinander und kassierten sechs (!) Tore der Münchner, die die Gäste am Schluss mit 8:1 nach Hause schickten. Ein gebrauchter Tag für die Wolfsburger und die Münchner können damit ihren Vorsprung auf die Konkurrenz, die patzte, auf elf Zähler ausbauen. Sie ziehen in der Bundesliga schon im Jänner davon.