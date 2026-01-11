Bayern-Interesse: Szoboszlai Zukunft wohl entschieden

In einer turbulenten Saison des FC Liverpool sticht bislang vor allem einer heraus: Dominik Szoboszlai. Der Ex-Salzburger wird daher von Giganten wie dem FC Bayern und Real Madrid umgarnt. Nun soll die Entscheidung gefallen sein.

So berichtet bislang "CaughtOffside", die Meldung verbreitet sich in Englands Medienlandschaft aber schnell. Der 25-Jährige ist bislang der Spieler der Saison im Trikot der Reds und das, obwohl er bereits als Achter, Zehner, falsche Neun, am Flügel und sogar als Außenverteidiger eingesetzt wurde.

Trotzdem ist er mit fünf Toren und fünf Vorlagen in 27 Spielen der zweitbeste Scorer hinter Hugo Ekitike. Diese Variabilität ruft die Konkurrenz auf den Plan, speziell die Bayern und die Königlichen.

Doch laut dem Bericht hat sich der Ungar für eine vorzeitige Verlängerung seines Vertrags entschieden. Das bisherige Arbeitspapier läuft noch bis 2028, Spieler und Verein sollen sich bereits einig sein. Unterschrieben ist noch nichts und auch die zukünftige Dauer oder das Gehalt sind noch nicht bekannt.