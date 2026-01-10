Alles zu oe24VIP
Würfel gefallen

Bayern-Streichliste: Dieser Star muss gehen

10.01.26, 21:08
Wie deutsche Medien berichten soll der Bayern-Abschied des deutschen Nationalspielers im Sommer bereits beschlossene Sache sein.

Deutschland. Leon Goretzkas Zukunft beim FC Bayern ist laut einem Bericht der "Abendzeitung" entschieden: Der deutsche Nationalspieler soll den Klub im Sommer verlassen. Zwar rückt Goretzka durch die Sprunggelenksprobleme von Joshua Kimmich aktuell wieder stärker in den Fokus, doch an der Grundsatzentscheidung der Vereinsführung soll das nichts ändern. Ein Winterwechsel wurde ausgeschlossen, stattdessen soll Goretzka in der Rückrunde weiterhin helfen, die sportlichen Ziele in Bundesliga, Champions League und DFB-Pokal zu erreichen, wie das Portal "fcbinside" und "Focus online" berichten.

Hauptgrund für den geplanten Abschied ist laut Medienmeldungen finanzieller Natur. Goretzka zähle demnach zu den Topverdienern im Kader, während der FC Bayern Mittel für Vertragsverlängerungen mit Spielern wie Dayot Upamecano und Serge Gnabry sowie für aufrückende Talente einplane. Trotz Interesse mehrerer Topklubs gilt ein ablösefreier Abgang nach Vertragsende als wahrscheinlich. Für Goretzka bietet die verbleibende Zeit zumindest die Chance, sich mit Blick auf die WM 2026 sportlich zu empfehlen.

