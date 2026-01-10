Fußball-Wunderkind im Visier der Bayern

Der 16-jährige Kennet Eichhorn gilt als deutsche Fußball-Zukunftshoffnung. Inzwischen ist auch der FC Bayern am zentralen Mittelfeldspieler des Hertha BSC interessiert.

Deutschland. Kennet Eichhorn, 16 Jahre alt, gilt als eines der größten Talente im deutschen Fußball und spielt bereits eine zentrale Rolle bei Hertha BSC. In dieser Saison hat der zentrale Mittelfeldspieler große Fortschritte gezeigt und bereits getroffen. Nun ist laut "Sky" auch der FC Bayern an dem Youngster interessiert. Eichhorn soll auch auf der Liste mehrerer Top-Klubs im In- und Ausland stehen – darunter auch Real Madrid und FC Barcelona.

Eichhorn hat noch bis 2029 bei Hertha einen Vertrag, könnte aber dank einer Ausstiegsklausel von zehn bis zwölf Millionen Euro vorzeitig wechseln. Die Berliner versuchen, die Klausel zu erhöhen und den Vertrag zu verlängern, berichten die Fußball-News-Seite "neunzigplus" und "Focus online". Bei Bayern würde er voraussichtlich die Nachfolge von Leon Goretzka antreten, der den Klub im Sommer wohl ablösefrei verlassen wird – mehr dazu HIER.

Joshua Kimmich und Aleksandar Pavlović sind gesetzt, Tom Bischof und andere Talente sollen zunächst verliehen werden. Auch Borussia Dortmund und RB Leipzig sind im noch offenen Rennen, doch laut "Focus online" plant Bayern, im Sommer Druck zu machen und versuchen, ihn zu verpflichten.