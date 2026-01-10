Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Deutschland Sport
Kennet Eichhorn
© Getty Images

Hertha-Star

Fußball-Wunderkind im Visier der Bayern

10.01.26, 20:21 | Aktualisiert: 10.01.26, 21:22
Teilen

Der 16-jährige Kennet Eichhorn gilt als deutsche Fußball-Zukunftshoffnung. Inzwischen ist auch der FC Bayern am zentralen Mittelfeldspieler des Hertha BSC interessiert.

Deutschland. Kennet Eichhorn, 16 Jahre alt, gilt als eines der größten Talente im deutschen Fußball und spielt bereits eine zentrale Rolle bei Hertha BSC. In dieser Saison hat der zentrale Mittelfeldspieler große Fortschritte gezeigt und bereits getroffen. Nun ist laut "Sky" auch der FC Bayern an dem Youngster interessiert. Eichhorn soll auch auf der Liste mehrerer Top-Klubs im In- und Ausland stehen – darunter auch Real Madrid und FC Barcelona.

Eichhorn hat noch bis 2029 bei Hertha einen Vertrag, könnte aber dank einer Ausstiegsklausel von zehn bis zwölf Millionen Euro vorzeitig wechseln. Die Berliner versuchen, die Klausel zu erhöhen und den Vertrag zu verlängern, berichten die Fußball-News-Seite "neunzigplus" und "Focus online". Bei Bayern würde er voraussichtlich die Nachfolge von Leon Goretzka antreten, der den Klub im Sommer wohl ablösefrei verlassen wird – mehr dazu HIER.

Joshua Kimmich und Aleksandar Pavlović sind gesetzt, Tom Bischof und andere Talente sollen zunächst verliehen werden. Auch Borussia Dortmund und RB Leipzig sind im noch offenen Rennen, doch laut "Focus online" plant Bayern, im Sommer Druck zu machen und versuchen, ihn zu verpflichten.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden