1:4-Heimpleite von Leverkusen gegen Stuttgart

Bayer Leverkusen hat in der deutschen Fußball-Bundesliga einen Fehlstart ins Frühjahr hingelegt.

Der Tabellendritte schlitterte Samstagabend gegen den VfB Stuttgart in ein 1:4-Heimdebakel und fiel auf Rang vier zurück. Schlusslicht Mainz 05 ließ indes Punkte im Abstiegskampf liegen: Die Elf von Urs Fischer kam bei Union Berlin, dem Ex-Club des Schweizer Trainers, nach 2:0-Führung nur zu einem 2:2. Freiburg schlug den HSV 2:1, Heidenheim und Köln trennten sich 2:2.

Stuttgart zerlegte Leverkusen in den ersten 45 Minuten. Jamie Leweling mit einem Doppelpack (7., 45.), Maximilian Mittelstädt via Foulelfer (29.) und Deniz Undav (45.+2) schossen einen 4:0-Vorsprung heraus, der im zweiten Abschnitt souverän verteidigt wurde. Alejandro Grimaldo schaffte nur mehr den Ehrentreffer für Bayer (66.). Der VfB schob sich auf Rang fünf hinter die punktgleichen Teams aus Leipzig und Leverkusen.

Urs Fischer verpasst Sieg bei Ex-Club

Mainz ging in Berlin - wo Fischer bei seiner Rückkehr herzlich empfangen worden war - durch Nadiem Amiri in Führung (30.). Benedict Hollerbach erhöhte nach mustergültigem Pass von ÖFB-Legionär Nikolas Veratschnig (69.). Jeong Woo-yeong schaffte für Union den Anschlusstreffer (77.), Ex-LASK-Stürmer Marin Ljubicic rettete per Abstauber nach einem Eckball einen Zähler für die Gastgeber (86.). Bei Union stand Innenverteidiger Leopold Querfeld in der Startelf, Christopher Trimmel wurde in Hälfte zwei eingetauscht.

Mainz bleibt mit nur neun Punkten aus den ersten 16 Runden Letzter - drei Zähler hinter St. Pauli und Heidenheim, das seinerseits gegen Köln eine 1:0- bzw. 2:1-Führung nicht über die Ziellinie bringen konnte. Bei den Heidenheimern wurde Mathias Honsak nach einer Stunde eingetauscht. Freiburg drehte in Überzahl gegen den HSV einen 0:1-Rückstand durch Tore von Vincenzo Grifo (53./Elfmeter) und Igor Matanovic (83.) noch in einen Sieg. Der mit Gelb verwarnte Freiburger ÖFB-Teamverteidiger Philipp Lienhart wurde zur Pause ausgewechselt. Die Breisgauer liegen einen Zähler vor Union auf Platz acht. Die Duelle St. Pauli - RB Leipzig und Bremen - Hoffenheim waren witterungsbedingt abgesagt worden.