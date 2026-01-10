Alles klar für ÖFB-Camp in Malibu?

Bis Montag will Rangnick Quartier für WM-Abenteuer fixieren

Eigentlich schien alles klar: Nach der Auslosung der Gruppen für die WM-Endrunde in den USA, Kanada und Mexiko (11. Juni bis 19. Juli), wo auch Gegner und Spielorte fixiert wurden, begab sich eine ÖFB-Delegation auf Quartiersuche.

Wenige Tage später verriet Teamchef Ralf Rangnick auf ServusTV, dass er mit seinen Spielern „nicht so weit von Malibu“ residieren wollte: „Die Jungs wollen ja auch ein bisschen etwas erleben können.“

Eigentlich sollte der ÖFB bis 7. Jänner das angepeilte Quartier in Malibu bei den WM-Organisatoren melden. Doch wie oe24 gestern von ÖFB-Geschäftsführer Bernhard Neuhold erfuhr, bat Österreich um Aufschub, der gewährt wurde. Über die Gründe hielt man sich bedeckt, bis Montag soll zumindest intern eine Entscheidung fallen.

Fest steht: Zwecks Akklimatisierung wird Rangnick mit seiner Truppe am 4. Juni in die USA fliegen, wo auch unser letzter WM-Test über die Bühne gehen soll.

FIFA bestätigt WM- Quartier am 16. Jänner

Am 16. Jänner wird jedenfalls alles offiziell: Dann wird die FIFA die Teamquartiere aller bereits feststehenden WM-Teilnehmer bestätigen (die letzten sechs Teams werden erst Ende März im Playoff ausgespielt).

Wie Rangnick ebenfalls bei der Hangar7-Jahresschlussgala auf ServusTV verriet, dürften die Test-Gegner intern längst feststehen. So ist zum Abschluss des März-Lehrgangs ein Heimspiel gegen Südkorea geplant. Anfang Juni steht ein weiteres Heimspiel gegen Ecuador im Vorbereitungsprogramm, ehe am 8. oder 9. Juni bereits in Kalifornien die WM-Generalprobe ansteht.

Offiziell bekannt gegeben werden die Termine ebenfalls dieser Tage.

Nach der erstmaligen WM-Qualifikation seit 28 Jahren (Frankreich 1998) starten Alaba, Arnautovic und Co. am 17. Juni gegen Jordanien (6.00 Uhr MESZ) in Santa Clara im Stadion der San Francisco 49ers in die Endrunde.

Der Kracher gegen Titelverteidiger Lionel Messi und Argentinien steigt am 22. Juni (19.00 MESZ) in Dallas. Spätestens gegen Algerien (28. Juni, 4 Uhr MESZ) wollen wir in Kansas City den Aufstieg in die K.o.-Phase fixieren. Sollte es die ÖFB-Auswahl Platz 1 oder 2 bzw. unter die besten acht von zwölf Drittplatzierten schaffen, geht es mit 48 Teams in der K.o.-Phase weiter. Damit würde sich auch die Quartierfrage neu stellen. Rangnicks erklärtes Ziel ist es, auch da weiter zu kommen.