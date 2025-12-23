Wird Glasner neuer Teamchef? Geheim-Treffen mit Verbands-Bossen

Oliver Glasner zählt zu den begehrtesten Männern am Trainer-Markt, jetzt sorgt ein Geheim-Treffen für wilde Spekulationen.

Oliver Glasners Trainer-Karriere liest sich wie ein Märchen. Nachdem er als langjähriger Spieler und Kapitän der SV Ried kaum sportliche Erfolge feiern konnte, überzeugt er bei allen Stationen als Übungsleiter.

Nach Stationen als Co-Trainer in Salzburg und Cheftrainer in Ried wechselte er 2015 zu Erzrivale LASK. In der Doppelfunktion als Sportdirektor ist er mitverantwortlich, dass die Linzer wieder zu den heimischen Top-Teams zählen. Das große Highlight in Oberösterreich war der Vizemeistertitel 2019 hinter Red Bull Salzburg. Daraufhin kam der Sprung ins Ausland zum VfL Wolfsburg, die er nach langer Zeit wieder in die Champions League führte.

Nach Spannungen mit Sportdirektor Jörg Schmadtke kam der Abschied und es zog den mittlerweile 51-jährigen Österreicher weiter zu Eintracht Frankfurt. Mit den Adlern holte er sensationell den Europa-League-Titel 2023, danach trennten sich auch hier die Wege.

Historischer Titel

Nach einer kurzen Auszeit wagte Glasner den Sprung nach England in die Premier League. Er übernahm den vom Abstieg bedrohten Londoner Traditions-Verein Crystal Palace. Der Klassenerhalt gelang, ein Jahr später ging der Erfolgslauf furios weiter. Glasner führte die Eagles in das FA-Cup-Finale und holte den ersten großen Titel der Vereinsgeschichte.

Auch in der laufenden Saison liegt man nach 17 Spielen auf Rang 8 der Tabelle und liegt nur 3 Punkte hinter einem Champions-League-Platz. Dennoch dürfte sich die Ära bei Crystal Palace dem Ende zuneigen. Zuletzt wurde berichtet, dass Glasner seinen auslaufenden Vertrag nicht weiter verlängern wird. Der FC Liverpool, Chelsea, Tottenham und Manchester United werden immer wieder als seine nächste Station spekuliert.

Geheimtreffen mit Nationalteam

Doch nun sorgt ein Insider-Bericht für Aufsehen, der zeigen könnte, welche Pläne Glasner tatsächlich haben könnte. Ein britischer Journalist behauptet, dass sich der Österreicher vergangene Woche mit Verantwortlichen des niederländischen Nationalteams getroffen haben soll.

Dabei soll es sich um Vorgespräche gehandelt haben. Bei den Oranjes sitzt Ronald Koeman zwar fest im Trainerstuhl, der Vertrag des 61-Jährigen läuft allerdings nach der WM-Endrunde aus. Bereits 2020 gab es bei dem Coach nach einem Krankenhausbesuch Sorge um seine Gesundheit. Noch dazu gab er vor wenigen Tagen bekannt, dass seine Frau an Krebs erkrankt sei. Dementsprechend suchen die Niederlande nach einem würdigen Nachfolger.

Glasner soll nach dem Geheim-Treffen allerdings bereits abgesagt haben. Möglicherweise wartet er auch nur ab, wie es mit dem ÖFB-Nationalteam und Ralf Rangnick nach der WM weitergeht. Klar ist nur, dass Glasner im kommenden Sommer den nächsten Schritt seiner Erfolgs-Karriere plant und bis dahin genauestens überlegt, wie seine Karriere weitergehen wird.