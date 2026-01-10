Standfest kehrt als Co-Trainer zum GAK zurück

Joachim Standfest kehrt als Co-Trainer bei seinem Ex-Club GAK in die Fußball-Bundesliga zurück.

Der Ex-Nationalspieler war zuletzt von Sommer 2023 bis September 2024 Cheftrainer beim Ligarivalen SCR Altach. Für den GAK bestritt der 45-jährige Steirer in seiner aktiven Karriere 263 Pflichtspiele und war 2004 Meister. Er wird nun das Trainerteam des Tabellenvorletzten um Chefcoach Ferdinand Feldhofer verstärken.

"Nach 19 Jahren zu jenem Verein zurückkehren zu dürfen, bei dem ich fußballerisch aufgewachsen bin, ist etwas ganz Besonderes für mich", sagte Standfest, der dazwischen auch beim Stadtrivalen Sturm Graz tätig war. Verlassen wird den GAK aufgrund seiner hauptberuflichen Verpflichtungen dagegen Individualtrainer Ralph Spirk, wie der Club am Samstag mitteilte.