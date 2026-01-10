Alles zu oe24VIP
Ter Stegen
© Getty

Barca-Aus

Knalleffekt: Marc-André ter Stegen hat sich entschieden

10.01.26, 12:10
Der deutsche Goalie hat einem leihweisen Wechsel zugestimmt. 

Es ist wohl Marc-André ter Stegens letzte Chance, bei einem großen Turnier im Tor der deutschen Nationalmannschaft zu stehen. Ausgerechnet in der WM-Saison hat der 33-Jährige aber seinen Stammplatz beim FC Barcelona verloren und muss derzeit auf der Bank schmorren.

Es geht ums Geld

Um unter Julian Nagelsmann die Nummer 1 zu bleiben, muss ter Stegen im Frühling unbedingt regelmäßig spielen – seine letzte Chance dürfte deshalb ein Wechsel sein. Wie die spanische Zeitung „Sport“ berichtet, soll der Deutsche einer Leihe nun auch zugestimmt haben. Wie berichtet, will der FC Girona den 33-Jährigen für 6 Monate ausleihen – allerdings nicht um jeden Preis.

Ter Stegen verdient bei Barca rund 20 Millionen Euro pro Jahr. Auch wenn der spanische Meister bereit ist, rund 80 Prozent des Gehalts des Deutschen zu übernehmen, bleiben immer noch rund 2 Millionen, die Girona zahlen müsste. Noch fehlt offenbar das nötige Kleingeld, um die Leihe von ter Stegen zu stemmen. Eine Entscheidung muss es in den nächsten Wochen geben.

