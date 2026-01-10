Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Tabellen
Serie A Primera Division Premier League Ligue 1 Deutsche Bundesliga
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Tabellen:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Fußball International
  5. Deutsche Bundesliga
Konrad Laimer
© Getty

ÖFB-Star

Bayern-Knall um Konrad Laimer: "Es ist nicht nur das Geld"

10.01.26, 08:38
Teilen

Ein Interview mit dem 55-fachen österreichischen Teamspieler sorgt für Aufregung in Deutschland. 

Nach seinem ablösefreien Wechsel von RB Leipzig zum FC Bayern wurde Konrad Laimer schon längst zum absoluten Leistungsträger beim deutschen Rekordmeister. Egal ob im defensiven Mittelfeld oder als Außenverteidiger, der ÖFB-Star kommt unter Trainer Vincent Kompany praktisch in allen wichtigen Spielen zum Einsatz.

Der Vertrag des 28-Jährigen läuft im Sommer 2027 aus, eine Verlängerung schien bisher nur Formsache zu sein. Ein Interview mit Sky sorgt nun allerdings für Aufregung in Deutschland. Laimer erklärt darum, warum ein neuer Vertrag bisher nicht unterschrieben wurde. „Es ist nicht nur das Geld, es gibt natürlich immer noch andere Faktoren“, so Laimer.

Konrad Laimer
© Getty

"Bauchmensch"

Der ÖFB-Star bezeichnet sich selbst als „Bauchmensch“. Es sei „wichtig, wie Leute mit dir reden, wie Leute mit dir umgehen und wie wertgeschätzt du dich fühlst“. Er werde sich mit seiner Frau und seinen Eltern beraten, so der gebürtige Salzburger weiter. „Wenn ich dann mit der Entscheidung zufrieden bin und in den Spiegel schauen kann, dann treffe ich auch die Entscheidung, die für mich gut ist.“ 

Dennoch gilt eine Vertragsverlängerung von Laimer als wahrscheinlich. Der Österreicher will sich mit seiner Entscheidung aber Zeit lassen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden