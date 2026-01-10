Bayern-Knall um Konrad Laimer: "Es ist nicht nur das Geld"

Ein Interview mit dem 55-fachen österreichischen Teamspieler sorgt für Aufregung in Deutschland.

Nach seinem ablösefreien Wechsel von RB Leipzig zum FC Bayern wurde Konrad Laimer schon längst zum absoluten Leistungsträger beim deutschen Rekordmeister. Egal ob im defensiven Mittelfeld oder als Außenverteidiger, der ÖFB-Star kommt unter Trainer Vincent Kompany praktisch in allen wichtigen Spielen zum Einsatz.

Der Vertrag des 28-Jährigen läuft im Sommer 2027 aus, eine Verlängerung schien bisher nur Formsache zu sein. Ein Interview mit Sky sorgt nun allerdings für Aufregung in Deutschland. Laimer erklärt darum, warum ein neuer Vertrag bisher nicht unterschrieben wurde. „Es ist nicht nur das Geld, es gibt natürlich immer noch andere Faktoren“, so Laimer.

© Getty

"Bauchmensch"

Der ÖFB-Star bezeichnet sich selbst als „Bauchmensch“. Es sei „wichtig, wie Leute mit dir reden, wie Leute mit dir umgehen und wie wertgeschätzt du dich fühlst“. Er werde sich mit seiner Frau und seinen Eltern beraten, so der gebürtige Salzburger weiter. „Wenn ich dann mit der Entscheidung zufrieden bin und in den Spiegel schauen kann, dann treffe ich auch die Entscheidung, die für mich gut ist.“

Dennoch gilt eine Vertragsverlängerung von Laimer als wahrscheinlich. Der Österreicher will sich mit seiner Entscheidung aber Zeit lassen.