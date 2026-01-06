Alles zu oe24VIP
Bayern Salzburg
© GEPA

Klare Niederlage

0:5 - Bayern lassen Salzburg im Test-Hit keine Chance

06.01.26, 16:52
Salzburg muss sich im Test-Kracher gegen den FC Bayern klar mit 5:0 geschlagen geben. 

Der deutsche Rekordmeister präsentiert sich auch im neuen Jahr bärenstark! Beim Testspiel-Hit in der Bullen-Arena vor 29.090 Zuschauern ließen die Bayern nichts anbrennen und siegten durch Tore von Schuster (44./ET), Karl (71., 87.), Chavez (75.), Bischof (92.) mit 5:0 (1:0). Vor allem in der zweiten Halbzeit wurde der Klassenunterschied zwischen der Millionen-Truppe aus München und dem heimischen Bundesliga-Spitzenreiter eklatant.

+++ Das Spiel im LIVE-TICKER zum Nachlesen +++

Jungstar Lennart Karl trifft im Doppelpack

Der FC Bayern übernahm von Anpfiff an die Kontrolle und bestimmte das Geschehen in der Bullen-Arena. Harry Kane (19.) und Olise (21.) sorgten immer wieder für Gefahr, Salzburg-Goalie Alexander Schlager musste mehrfach eingreifen. Nach rund 30 Minuten meldete sich Salzburg ernsthaft an: Kitano prüfte FCB-Goalie Urbig mit einem Distanzschuss, danach wurde es nach mehreren Abprallern im Strafraum brenzlig – Bayern im Glück!

Kurz vor der Pause schlagen die Gäste aber zu: Schlager konnte einen Kane-Schuss noch blocken, Ito zog von der Strafraumgrenze ab, Schuster fälschte unhaltbar ab – 0:1 (44). In der Pause wurde auf beiden Seiten ordentlich rotiert, es kam zu elf Einwechslungen, darunter auch ÖFB-Star Konrad Laimer und Lennart Karl bei den Bayern. Der Jungstar besorgte das 2:0 (71.), legte das 3:0 durch Chavez (75.) mustergültig auf und besorgte das 4:0 (87.). Bischof erzielte in der Nachspielzeit das 5:0 (92.).

Vor den Augen des neuen RB-Sportboss Marcus Mann musste Salzburg-Coach Letsch die nächste heftige Testspiel-Pleite gegen den FCB einstecken. Die Bayern starten am 11. Jänner gegen Wolfsburg in die Frühjahrssaison. Salzburg kracht in der Europa League am 29. Jänner auf Aston Villa.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

