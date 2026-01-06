0:5 - Bayern lassen Salzburg im Test-Hit keine Chance

Salzburg muss sich im Test-Kracher gegen den FC Bayern klar mit 5:0 geschlagen geben.

Der deutsche Rekordmeister präsentiert sich auch im neuen Jahr bärenstark! Beim Testspiel-Hit in der Bullen-Arena vor 29.090 Zuschauern ließen die Bayern nichts anbrennen und siegten durch Tore von Schuster (44./ET), Karl (71., 87.), Chavez (75.), Bischof (92.) mit 5:0 (1:0). Vor allem in der zweiten Halbzeit wurde der Klassenunterschied zwischen der Millionen-Truppe aus München und dem heimischen Bundesliga-Spitzenreiter eklatant.

Jungstar Lennart Karl trifft im Doppelpack

Der FC Bayern übernahm von Anpfiff an die Kontrolle und bestimmte das Geschehen in der Bullen-Arena. Harry Kane (19.) und Olise (21.) sorgten immer wieder für Gefahr, Salzburg-Goalie Alexander Schlager musste mehrfach eingreifen. Nach rund 30 Minuten meldete sich Salzburg ernsthaft an: Kitano prüfte FCB-Goalie Urbig mit einem Distanzschuss, danach wurde es nach mehreren Abprallern im Strafraum brenzlig – Bayern im Glück!

Kurz vor der Pause schlagen die Gäste aber zu: Schlager konnte einen Kane-Schuss noch blocken, Ito zog von der Strafraumgrenze ab, Schuster fälschte unhaltbar ab – 0:1 (44). In der Pause wurde auf beiden Seiten ordentlich rotiert, es kam zu elf Einwechslungen, darunter auch ÖFB-Star Konrad Laimer und Lennart Karl bei den Bayern. Der Jungstar besorgte das 2:0 (71.), legte das 3:0 durch Chavez (75.) mustergültig auf und besorgte das 4:0 (87.). Bischof erzielte in der Nachspielzeit das 5:0 (92.).

Vor den Augen des neuen RB-Sportboss Marcus Mann musste Salzburg-Coach Letsch die nächste heftige Testspiel-Pleite gegen den FCB einstecken. Die Bayern starten am 11. Jänner gegen Wolfsburg in die Frühjahrssaison. Salzburg kracht in der Europa League am 29. Jänner auf Aston Villa.