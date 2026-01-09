Bayerns (Schnee)-Express rollt wieder

Lieblingsgegner Wolfsburg wartet zum Auftakt auf Bayern München

Überflieger Bayern München startet am Sonntag (17.30 Uhr/live DAZN & Sport24-Liveticker) wieder in die Bundesliga. Auftaktgegner ist, könnte man fast sagen, ein FCB-Wunschlos: der VfL Wolfsburg. Die Statistik der Wölfe gegen den Serienmeister ist schlichtweg katastrophal. Selbst Österreichs Trainer-Guru Oliver Glasner erlebte keinen einzigen Punktgewinn.

Letzter Wolfsburg-Sieg im Jahr 2015

Seit dem Jahr 2015 konnte Wolfsburg gegen die Bayern kein Spiel mehr gewinnen. Das sind mittlerweile 22 Spiele am Stück. Nur unglaubliche zwei endeten Remis. Das ist selbst für Bayern-Verhältnisse eine unglaubliche Serie. Immerhin in den zwei Duellen der letzten Saison (jeweils 3:2) war es relativ knapp. So wie das Team von Vincent Kompany diese Saison durch die Bundesliga marschiert -oder passend zum Schnee-Chaos: pflügt - ist aber schwer zu glauben, dass sie zum Restart stolpern. Das 2:2 gegen Mainz im Dezember war der zweite Punktverlust in dieser Spielzeit, darauf antworteten die Münchner gleich mit einem 4:0 gegen Heidenheim.

Im Bayern-Gepäck: Zwei Verlängerungen

Weiteren Auftrieb geben den Bayern zudem zwei wichtige Personalentscheidungen. Dayot Upamecano steht vor einer Verlängerung seines im Sommer auslaufenden Vertrags bis 2031. 20 Mio. Euro im Jahr wird er verdienen, ab Sommer 2027 soll es eine Ausstiegsklausel von 65 Mio. Euro geben. Die Verlängerung von Wunderkind Lennart Karl folgt am 22. Februar zu seinem 18. Geburtstag - ebenfalls bis 2031, mit wohl sieben Millionen Euro im Jahr - Happy Birthday. Bis dahin fließt aber noch einiges an Wasser die Isar entlang. Der Fokus ist zuerst aber klar auf Wolfsburg gerichtet. Nicht zur Verfügung stehen Joshua Kimmich, Alphonso Davies und Jamal Musiala. Konrad Laimer hat seine Gelbsperre abgesessen und sollte in die Startelf zurückkehren.