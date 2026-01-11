Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Tabellen
Serie A Primera Division Premier League Ligue 1 Deutsche Bundesliga
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Tabellen:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Fußball International
TV-Skandal: Ex-England-Profi schockt mit Holocaust-Sager
© getty

Verrückter Vergleich

TV-Skandal: Ex-England-Profi schockt mit Holocaust-Sager

11.01.26, 11:39
Teilen

Der irische Rekordtorhüter und heutige TV-Experte Shay Given hat mit seiner Analyse zum schottischen Meister Celtic Glasgow für einen Eklat gesorgt.

Die kurze Amtszeit des französischen Trainers Wilfried Nancy bezeichnete der 134-fache Nationalspieler und Ex-Profi von Manchester City oder Newcastle United in einer BBC-Sendung als "absoluten Holocaust".

Später entschuldigte sich Given für die Äußerung. Seine Gage für die Sendung werde er dem Holocaust Educational Trust spenden. Given hatte in der Sendung die nur 33 Tage lange Amtszeit von Nancy zunächst als "von Anfang bis Ende furchtbar" beschrieben, bevor er dann den Holocaust-Vergleich zog.

Auf der Plattform X schrieb der frühere Keeper später: "Im Live-Fernsehen habe ich heute Nachmittag ein Wort verwendet, dessen Bedeutung ich nicht vollständig verstanden habe und das ich sicherlich nie wieder verwenden werde." Given fügte hinzu: "Wir alle haben Wissenslücken, und ich hoffe, dies als Gelegenheit zu nutzen, mich weiterzubilden."

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden