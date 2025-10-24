Alles zu oe24VIP
© getty images

Formel 1:

Ferrari-Stärke: Leclerc dominiert erstes Mexiko-Training

24.10.25, 21:56
Charles Leclerc hat das erste Training zum Großen Preis von Mexiko für sich entschieden. Der Ferrari-Pilot setzte sich vor Kimi Antonelli und Nico Hülkenberg durch. Max Verstappen und Lando Norris pausierten, Oscar Piastri wurde nur Vierter.

Im ersten Training zum Großen Preis von Mexiko hat Charles Leclerc im Ferrari die Bestzeit erzielt. Der Monegasse setzte sich vor Kimi Antonelli (Mercedes) und Nico Hülkenberg (Sauber) durch. In Abwesenheit seiner WM-Verfolger kam Oscar Piastri im McLaren nicht über Platz vier hinaus - dem Australier fehlten deutliche 0,404 Sekunden auf Leclerc.

Verstappen und Norris pausierten

Weltmeister Max Verstappen von Red Bull und McLaren-Pilot Lando Norris setzten bei der einstündigen Einheit aus. Bei McLaren durfte der Mexikaner Patricio O'Ward vor heimischen Fans den Wagen von Norris steuern. Der Lokalmatador kam auf Platz 13.

Junge Talente nutzen ihre Chance

Bei Red Bull bekam der 18-jährige Arvid Lindblad die Chance, das Auto von Verstappen zu fahren. Der britisch-schwedische Teenager, der als Kandidat für ein Cockpit bei Racing Bulls gilt, fuhr auf Rang sechs und war damit besser als Stammfahrer Yuki Tsunoda - allerdings auf den weicheren, schnelleren Reifen.

