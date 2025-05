× Volbeat: Chart-Sturm vor Wien Doppelpack

Am 6. Juni bringen Volbeat die neue CD „God of Angels Trust“. Mit der Vorabsingle „Time Will Heal“ stürmt man bei iTunes schon auf Platz 1.

„Das ist wirklich ein sehr frisches, inspirierendes Album mit viel Volbeat-Charakter. Eine Hälfte des Albums führt die Hörer zurück zu unseren Anfängen. Die andere Hälfte spiegelt unsere Erfahrung als Songwriter wider.“ Am 6. Juni bringen die dänischen Elvis-Metaler von Volbeat ihre neue CD „God of Angels Trust“, mit der man den fünften Nummer-eins-Hit in Österreich einfahren will. Mit der Vorabsingle „Time Will Heal“ ist das Michael Poulsen ja gerade geklungen. Von 0 auf 1 bei iTunes. Damit stellen die Dänen aktuell sogar unseren ESC-König JJ in den Schatten.

© Universal Music ×

© Universal Music ×

Gefeiert wird der Chart-Triumph mit einem Wien-Doppelpack. Nachdem das erste Konzert am 30. September unter dem provokanten Motto „The Greatest Tour of All“ innerhalb von nicht mal 10 Minuten ausverkauft war gibt’s am 1. Oktober einen Doppelschlag. Auch dafür sind alle 15.000 Tickets bereits ausverkauft. „Es gibt definitiv eine ganz spezielle Verbindung zwischen Volbeat und Österreich“ schwärmt Poulsen im oe24-Interview. „Egal ob wir unsere eigenen Shows oder Festivals spielen bei euch haben wir immer eine gute Zeit. Und deshalb freuen wir uns auch schon so auf Wien.“