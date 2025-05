× Ghost bringen den Rock zurück auf Platz 1

Die schwedischen Masken-Rocker von Ghost lassen es mit der neuen CD „Skeletá“ krachen und erobern in den USA Platz 1. Als erster Rockact seit 5 Jahren!

Im November 2020 stürmten die Hardrock-Giganten von AC/DC mit dem lautstarken Alterswerk "Power Up" an die Spitze der Billboard-Charts. Seitdem waren in den USA nur mehr Rap, Pop, R&B und ganz viel Country Musik angesagt. Doch jetzt gibt’s endlich wieder einen Rock-Act auf Platz eins. Die kultigen schwedischen Maskenrocker von Ghost sichern sich mit ihrem 9. Studio-Album „Skeletá“ Platz 1 der Billboard-Charts. 77.000 verkaufte Alben und mit 44.000 verkauften Vinyl-Alben gleich die erfolgreichste Schallplatte des Jahres. Auch weil man davon gleich 15 verschiedene Vinyl-Varianten, drei unterschiedliche CDs sowie vier Kassetten-Auflagen anbietet.

Sänger Tobias Forge hat zu den 10 neuen Hardrock-Hymnen auch wieder einen neuen, vom Pontifex inspirierten Künstler-Namen angenommen: "Papa V Perpetu". Damit lacht er auch in Österreich wieder von der Chartspitze. Zum zweiten Mal nach "Impera" (2022), wo er sich ja noch "Papa Emeritus IV" nannte.